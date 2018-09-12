ABD Yunanistan'daki askeri varlığını büyütmek istiyor

WSJ'ye konu\u015fan ABD'li yetkililer hem jeopolitik hem de co\u011frafi fakt\u00f6rlerin Yunanistan'\u0131 ABD ordusu i\u00e7in cazip k\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Gazeteye konu\u015fan yetkililer siyasi olarak Yunan-ABD ili\u015fkilerinin en \u00fcst noktada oldu\u011funu ve iki \u00fclkeninde NATO m\u00fcttefikleri T\u00fcrkiye hakk\u0131nda endi\u015feleri oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Gazete co\u011frafi olarak da Yunanistan'\u0131n 't\u00fcm y\u0131l boyunca u\u00e7u\u015f e\u011fitimi' i\u00e7in de uygun hava durumuna sahip oldu\u011funu belirtti. \u00dclkeye yapt\u0131klar\u0131 son ziyarette Yunan h\u00fck\u00fcmetinin ve ana muhalefetinin 'yeni d\u00fc\u015f\u00fcncelere a\u00e7\u0131k oldu\u011funu' s\u00f6yleyen ABD'li yetkililer, Yunanistan'daki tesisleri daha fazla kullanma ve ge\u00e7ici olarak daha fazla ABD askeri konu\u015fland\u0131rma konular\u0131nda 'f\u0131rsat g\u00f6rd\u00fcklerini' aktard\u0131.\r\n\r\n,Gazete ABD Genelkurmay Ba\u015fkan\u0131 Joseph Dunford'\u0131n seyahati s\u0131ras\u0131nda yan\u0131ndaki gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada "Yunanistan'\u0131n Suriye ve Kuzey Afrika'daki operasyonlar\u0131na yak\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayarak Yunanistan'\u0131n co\u011frafyas\u0131 ve bu \u00fclkedeki f\u0131rsatlar hayli \u00f6nemli" dedi\u011fini aktard\u0131.\r\n\r\n,Gazete ABD'nin Yunan \u00fcslerini kullanmay\u0131 geni\u015fletmeye halihaz\u0131rda ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve bu baharda silahs\u0131z MQ-9 Reaper tipi insans\u0131z hava ara\u00e7lar\u0131n\u0131n bu \u00fclkedeki Larissa Hava \u00dcss\u00fc'nden kalkarak operasyonlar ger\u00e7ekle\u015ftirmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi. Yetkililer, ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO M\u00fcttefik Kuvvetler Harekat Komutan\u0131 Curtis Scaparrotti liderli\u011finde yap\u0131lan g\u00f6r\u00fc\u015fmelerin haz\u0131rl\u0131k niteli\u011finde oldu\u011funu ve kal\u0131c\u0131 asker ya da te\u00e7hizat konu\u015fland\u0131rma teklifleri i\u00e7ermedi\u011fini belirtirken, Yunanistan'\u0131n bir dizi avantaj \u00f6nerdi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye ile diplomatik gerilim ya\u015fayan ABD, Yunanistan'daki askeri varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 geni\u015fletmek istiyor.\r\n,Ancak Yunanistan'\u0131n kaynaklar\u0131n\u0131n daha fazla kullan\u0131m\u0131n\u0131n T\u00fcrkiye'deki \u0130ncirlik \u00dcss\u00fc'ndeki ABD operasyonlar\u0131n\u0131n yerini tutmas\u0131 amac\u0131 ta\u015f\u0131mad\u0131\u011f\u0131 vurguland\u0131. Dunford "Yunanistan'la ikili ili\u015fkimiz hi\u00e7bir \u015fekilde T\u00fcrkiye pahas\u0131na de\u011fil" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,Gazete \u0130ncirlik'in Suriye'ye daha yak\u0131n oldu\u011funu ve NATO opersyonlar\u0131 i\u00e7in tasarland\u0131\u011f\u0131n\u0131 ancak 2016'daki darbe giri\u015fiminin ard\u0131ndan T\u00fcrkiye'nin Rusya'dan hava savunma sistemleri almas\u0131 ve T\u00fcrkiye'nin ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc alarak kabul etti\u011fi YPG'ye ABD'nin yard\u0131m\u0131 nedeniyle iki \u00fclke ili\u015fkilerinin gerilmesinin Yunanistan'\u0131n bu konuda \u00e7ekicile\u015fmesine katk\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\n