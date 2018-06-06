Abdullah Ağar PKK'nın yeni ismini açıkladı!

G\u00fcvenlik uzman\u0131 Abdullah A\u011far "DEA\u015e sonras\u0131 yeni PKK\u2019n\u0131n yeni ad\u0131 'I\u015e\u0130T', yani 'Irak-\u015eam-\u0130ran-T\u00fcrkiye Ter\u00f6r \u00d6rg\u00fct\u00fc'd\u00fcr" dedi. ,G\u00fcvenlik uzman\u0131 ve MHP Ankara Milletvekili aday\u0131 Abdullah A\u011far, DEA\u015e sonras\u0131 PKK\u2019n\u0131n yeni ad\u0131n\u0131n 'I\u015e\u0130T', yani "Irak-\u015eam-\u0130ran-T\u00fcrkiye Ter\u00f6r \u00d6rg\u00fct\u00fc" oldu\u011funu belirterek, "Art\u0131k b\u00f6lgenin yeni I\u015e\u0130T\u2019i, yani yeni PKK \u00e7ok daha b\u00fcy\u00fck bir etki ve farkl\u0131 misyonlar \u00fcstlenmek \u00fczere haz\u0131rlan\u0131yor ve sa\u011f\u0131 solu yokluyor" dedi. Olas\u0131 Kandil harekat\u0131 ve Menbi\u00e7'teki son durum hakk\u0131nda de\u011ferlendirmelerde bulunan Abdullah A\u011far, "TSK'n\u0131n 12 km geni\u015flikli, 20-25 km derinlikli\u2019 Kuzey Irak'a girmesi, Hakurk b\u00f6lgesindeki bilinen ter\u00f6rist varl\u0131\u011f\u0131n\u0131n \u00fc\u00e7te ikisini imha etmesi, Kandil\u2019den \u00f6nceki son diren\u00e7 noktas\u0131 say\u0131lan Hakurk\u2019taki kritik arazi ar\u0131zalar\u0131n\u0131 ele ge\u00e7irmesiyle Kandil olas\u0131 bir harek\u00e2t alan\u0131na d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc" dedi. \r\n\r\n,\r\nTSK'n\u0131n sessiz sedas\u0131z y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc Kuzey Irak operasyonuyla PKK\u2019n\u0131n bu b\u00f6lgeden T\u00fcrkiye\u2019ye s\u0131zarak Afrin\u2019in intikam\u0131n\u0131 alaca\u011f\u0131na dair \u00fcretti\u011fi propaganday\u0131 koca bir h\u00fcsrana d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirten Abdullah A\u011far, yakla\u015f\u0131k 250 kilometrelik ciddi bir alan\u0131n temizlenerek buradan T\u00fcrkiye\u2019ye s\u0131zmalara kar\u015f\u0131 \u00e7ok \u00f6nemli bir set olu\u015fturdu\u011funu s\u00f6yledi. \r\n \r\n,\r\nPKK\u2019n\u0131n bundan sonraki s\u00fcre\u00e7lerde sadece \u015fu an etki \u00fcretti\u011fi alanlarda de\u011fil \u00e7ok daha farkl\u0131 b\u00f6lgelerde de etki \u00fcretebilece\u011fine de\u011finen Abdullah A\u011far, "Hatta art\u0131k c\u00fcmleyi \u015fu \u015fekilde kurmam\u0131z, \u2018s\u00f6zde\u2019 sek\u00fcler gen y\u00fcklenen ve Arap hamisi rol\u00fcyle ayr\u0131l\u0131k\u00e7\u0131 kurnaz ihtiraslar\u0131 gizlenen ve peki\u015ftirilen etno-etnik ayr\u0131l\u0131k\u00e7\u0131 radikal ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK\u2019y\u0131 bundan sonra b\u00f6lgenin 'yeni I\u015e\u0130T'i olarak tan\u0131mlamak gerekecek. Yani DEA\u015e\u2019tan bir tek harf farkl\u0131yla ortaya \u00e7\u0131kan bu yeni k\u0131saltma; Irak-\u015eam-\u0130ran-T\u00fcrkiye Ter\u00f6r \u00d6rg\u00fct\u00fc tan\u0131mlamas\u0131n\u0131n ba\u015f harflerinden olu\u015fuyor ve a\u00e7\u0131k\u00e7as\u0131 \u2018cuk\u2019 oturuyor" ifadesini kulland\u0131.\r\n \r\n,\r\n"Art\u0131k b\u00f6lgenin yeni I\u015e\u0130T\u2019i, yani yeni PKK \u00e7ok daha b\u00fcy\u00fck bir etki ve farkl\u0131 misyonlar \u00fcstlenmek \u00fczere haz\u0131rlan\u0131yor ve sa\u011f\u0131 solu yokluyor" diyen A\u011far "Bu misyonun nihai hedefinde ise bilindi\u011fi \u00fczere Irak-Suriye-\u0130ran ve T\u00fcrkiye\u2019yi par\u00e7alanmas\u0131 var. \u0130\u015f b\u00f6yle giderse Irak\u2019\u0131n kuzeyindeki olu\u015fumlar ba\u015fta pek \u00e7ok K\u00fcrt yap\u0131 da yok olmak, avucunu yalamak ya da PKK\u2019ya biat etmek zorunda kalacak. PKK lehine geli\u015fen bu s\u00fcre\u00e7, engellenmedi\u011fi ya da engellenemedi\u011fi takdirde nihai ve kabul edilebilir bir ger\u00e7e\u011fe d\u00f6n\u00fc\u015fecek" dedi. \u0130\u015fte Abdullah A\u011far'\u0131n muhtemel Kandil operasyonu ve b\u00f6lgedeki dengelerle ilgili a\u00e7\u0131klamas\u0131ndan sat\u0131r ba\u015flar\u0131... \r\n \r\n,\r\nBu s\u00fcrecin PKK lehine sonu\u00e7lanmas\u0131 i\u00e7in ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fcn korunup kollanmas\u0131 kadar, onu yok etme kabiliyeti olanlar\u0131n da uyutulup oyalanmas\u0131 b\u00fcy\u00fck \u00f6nem ta\u015f\u0131yor. Bu \u015fartlarda art\u0131k ge\u00e7 kal\u0131nm\u0131\u015f bir yer ve zaman\u0131n y\u0131k\u0131c\u0131 birer d\u00fc\u015fmana d\u00f6n\u00fc\u015fmesi s\u00f6z konusu. Sorum \u015fudur; \u00fclkelerini par\u00e7alamak \u00fczere dizayn edilmi\u015f PKK y\u0131lan\u0131 g\u00fcn be g\u00fcn bir ejderhaya d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fck\u00e7e \u2018ba\u015fta T\u00fcrkiye olmak \u00fczere\u2019 b\u00f6lge \u00fclkeleri ne yapacaklar?\r\n \r\n,Bu temel risk foto\u011fraf\u0131nda Hakurk\u2019la geli\u015fen olas\u0131 Kandil harek\u00e2t\u0131 yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 takdirde gir-\u00e7\u0131ktan ibaret olmamas\u0131 ya da sadece propagandaya hizmet etmemesi gerekiyor. \u015eu bir ger\u00e7ek; T\u00fcrkiye arad\u0131\u011f\u0131 ve imha etmeye kararl\u0131 oldu\u011fu ter\u00f6rist pop\u00fclasyonunu Kandil\u2019de bulamayaca\u011f\u0131n\u0131 biliyor. Ama orada T\u00fcrkiye i\u00e7in g\u00f6z ard\u0131 edilemeyecek bir ba\u015fka hedef var. O hedef karasal aland\u0131r. Ve Irak\u2019\u0131n me\u015fru bir g\u00fcc\u00fcne devredilinceye kadar kal\u0131nacak bu karasal alan, PKK\u2019n\u0131n Irak s\u0131n\u0131r hatt\u0131nda etkisizle\u015ftirilmesi ad\u0131na b\u00fcy\u00fck de\u011fere sahiptir. Ama do\u011fal olarak bu denli kapsaml\u0131 bir harek\u00e2t; y\u0131\u011f\u0131na\u011f\u0131n ba\u011fland\u0131\u011f\u0131, g\u00fcc\u00fcn,