Abdullah Gül açıkladı: Aday olacak mı?

Abdullah G\u00fcl aday olacak m\u0131? Kendisi a\u00e7\u0131klad\u0131,Memleketimiz i\u00e7in hay\u0131rl\u0131 olsun in\u015fallah. Se\u00e7im deyince beklentiler tart\u0131\u015fmalar heyecanlar bunlar da bunun bir par\u00e7as\u0131. ,11. Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdullah G\u00fcl, \u0130stanbul'da cuma namaz\u0131 sonras\u0131 a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.\r\n,G\u00fcl'\u00fcn a\u00e7\u0131klamalar\u0131ndan sat\u0131r ba\u015flar\u0131 \u015f\u00f6yle:\r\n\r\n''\u00dclkemiz ola\u011fan\u00fcst\u00fc se\u00e7imlere gidiyor diyebilirim. ,Memleketin gelece\u011finden kayg\u0131 duyan daha iyi olsun diye u\u011fra\u015fan tart\u0131\u015fan herkes bu kayg\u0131y\u0131 ta\u015f\u0131yacakt\u0131r. ,.,Benim ismim etraf\u0131nda da herkes bir \u015feyler s\u00f6yl\u00fcyor. Bunlar\u0131 cami \u00f6n\u00fcnde konu\u015fmak istemem. ,Cami \u00f6n\u00fcnde memleketin gelece\u011fi ile ilgili \u00f6nemli meseleleri \u00f6nemli \u015feyleri konu\u015fmay\u0131 \u00e7ok do\u011fru bulmuyorum. Yar\u0131n g\u00f6r\u00fc\u015fmek \u00fczere.'',Yar\u0131n sizleri \u00e7a\u011f\u0131raca\u011f\u0131m ne d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fc ne yapaca\u011f\u0131m\u0131 bunlar\u0131 size detayl\u0131 olarak anlataca\u011f\u0131m.