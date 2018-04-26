Abdullah Gül aday olacak mı?

G\u00fcl aday olacak m\u0131? herkesin merak etti\u011fi sorunun cevab\u0131n\u0131 bir isim daha a\u00e7\u0131klad\u0131.,.,Abdullah G\u00fcl'\u00fcn aday olup olmayaca\u011f\u0131 yank\u0131lar\u0131 s\u00fcrerken G\u00fcneri Civao\u011flu'da G\u00fcl ile ilgili bir yaz\u0131 kaleme ald\u0131.\r\n,11. Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdullah G\u00fcl i\u00e7in \u201cmuhalefet ortak Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131\u201d giri\u015fimi \u201csiyasi tarih ar\u015fivine kald\u0131r\u0131ld\u0131\u201d denebilir. Meslek b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz merhum Abdi \u0130pek\u00e7i b\u00f6yle durumlarda bile gene de bir ihtiyat pay\u0131 b\u0131rak\u0131r, \u201cson anda s\u00fcrpriz geli\u015fme olmazsa\u201d diye yazard\u0131.\r\n\r\nAncak durum budur.,Abdullah G\u00fcl\u2019\u00fcn -HDP hari\u00e7- \u201cittifak kar\u015f\u0131t\u0131 muhalefet partilerinin ortak aday\u0131 olmas\u0131\u201d SP\u2019nin projesiydi.\r\n\r\nZaten tutmayaca\u011f\u0131 ba\u015f\u0131ndan belli olan bir maya g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcndeydi.\r\n\r\n\u00c7\u00fcnk\u00fc...,1- Meral Ak\u015fener \u00e7ok \u00f6nceden \u201cCumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 oldu\u011funu\u201d a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nAk\u015fener\u2019in duas\u0131 i\u00e7in onu tan\u0131yanlar \u201cS\u00f6z\u00fcnden geri ad\u0131m atmamak eksenlidir\u201d yorumunu yap\u0131yorlard\u0131.\r\n\r\nGer\u00e7ekten Ak\u015fener \u201cKamuoyu \u00f6n\u00fcnde adayl\u0131\u011f\u0131m\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131m, art\u0131k d\u00f6nemem\u201d kararl\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc.,2- CHP i\u00e7inde \u201cAbdullah G\u00fcl\u2019\u00fcn adayl\u0131\u011f\u0131na kar\u015f\u0131 tepkiler\u201d yayg\u0131nd\u0131.\r\n\r\nDaha \u00f6nce kurultayda Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019na kar\u015f\u0131 \u201cGenel Ba\u015fkan aday\u0131 olan\u201d ve 24 Haziran i\u00e7in de \u201cCHP\u2019nin Cumhurba\u015fkan\u0131 adayl\u0131\u011f\u0131ndan\u201d s\u00f6z edilen Muharrem \u0130nce kesin kar\u015f\u0131 tav\u0131r koyan tweet\u2019ler att\u0131.\r\n\r\n,CHP Grup Ba\u015fkan Vekili \u00d6zg\u00fcr \u00d6zel de gene Twitter \u00fczerinden \u201cCHP\u2019nin g\u00fcndeminde Abdullah G\u00fcl diye bir isim olmad\u0131, \u015fimdi de yok, olmayacak da\u201d mesaj\u0131n\u0131 verdi.\r\n\r\n,3- Art\u0131k -hani mesela- k\u0131r\u0131lan vazonun b\u00fct\u00fcn par\u00e7alar\u0131 yap\u0131\u015ft\u0131r\u0131lsa ve kendisine sunulsa bile G\u00fcl\u2019\u00fcn buna olumlu cevap vermesi, s\u00f6ylenenleri i\u00e7ine sindirmesi m\u00fcmk\u00fcn m\u00fc?\r\n\r\n,CHP Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Veli A\u011fbaba ise \u201cCHP\u2019de Abdullah G\u00fcl gibi bir tart\u0131\u015fma yoktur, kendisi aday\u0131m\u0131z da de\u011fildir\u201d dedi.\r\n\r\n,Abdullah G\u00fcl\u2019e \u201cKarars\u0131z davrand\u0131, o y\u00fczden\u201d diye ba\u015flayan ele\u015ftirilere gelince...\r\n\r\nNe yapacakt\u0131?\r\n\r\nZemini \u00e7atlaklar, k\u0131r\u0131klar, bo\u015fluklarla dolu sahneye \u00e7\u0131k\u0131p \u201cBen aday\u0131m\u201d m\u0131 diyecekti?,Bu ve benzeri a\u00e7\u0131klamalardan sonra CHP\u2019nin \u201ckendi i\u00e7inden aday g\u00f6stermesi\u201d d\u0131\u015f\u0131nda ba\u015fka se\u00e7enek g\u00f6r\u00fcnm\u00fcyor.