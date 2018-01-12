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Abdullah Gül: Arkadaşlarla polemiğe girmek istemiyorum
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OHAL kapsamında çıkarılan KHK'ya yönelttiği eleştirilerden sonra siyasi gündeme oturan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.
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