Abdullah Gül çarşamba günü adaylığını açıklayabilir iddiası

Abdullah G\u00fcl \u00e7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc adayl\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayabilir iddias\u0131,.,24 Haziran 2018'de yap\u0131lacak cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ve milletvekili se\u00e7imlerine 2 ay kala siyasi hamleler de arka arkaya geliyor.\r\n\r\n,Saadet Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 Temel Karamollao\u011flu, \u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc 11. Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdullah G\u00fcl ile g\u00f6r\u00fc\u015fecek.\r\n\r\n,Karamollao\u011flu, ard\u0131ndan da \u0130yi Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Meral Ak\u015fener'le bir araya gelecek.\r\n\r\n,Bilindi\u011fi \u00fczere Abdullah G\u00fcl'\u00fcn cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na aday olup olmayaca\u011f\u0131 siyasi kulislerin en \u00e7ok konu\u015fulan konular\u0131ndan biri.\r\n\r\n