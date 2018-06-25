Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

11. Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdullah G\u00fcl, Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131 arayarak kutlad\u0131.,D\u00fcn sand\u0131\u011fa giden T\u00fcrkiye, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ve milletvekili se\u00e7iminde karar\u0131n\u0131 verdi.\r\n\r\n,Yeni sistemde y\u00fczde 52,6 oy alarak T\u00fcrkiye'nin Cumhurba\u015fkan\u0131 olan Recep Tayyip Erdo\u011fan'a tebrik telefonlar\u0131 gelmeye devam ediyor.\r\n\r\n,11. Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdullah G\u00fcl, bug\u00fcn Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131 telefonla arayarak tebrik etti.