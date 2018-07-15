Abdullah Gül'den dikkat çeken 'darbe' paylaşımı

<p>G\u00fcl'\u00fcn bu payla\u015f\u0131m\u0131na k\u0131sa s\u00fcrede binlerce be\u011feni ve y\u00fczlerce retweet yap\u0131ld\u0131. <span style="color:#FFFFFF">(Ahmet Aydemir T\u00fcrkiye gazetesi)<\/span><\/p>\r\n,11. Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdullah G\u00fcl, \u015fahsi Twitter hesab\u0131 \u00fczerindne darbe ile ilgili bir payla\u015f\u0131mda bulundu.,15 Temmuz 2016'da Fetullah\u00e7\u0131 Ter\u00f6r \u00d6rg\u00fct\u00fc \u00fcyesi bir grup hainin kalk\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 darbe giri\u015fiminin ard\u0131ndan 2 y\u0131l ge\u00e7ti. \r\n\r\n,Ba\u015fta Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan olmak \u00fczere bir\u00e7ok vatan sever siyaset\u00e7inin de dik duru\u015fu ve halk\u0131n g\u00fc\u00e7l\u00fc iradesi sayesinde 2016'daki FET\u00d6'c\u00fc darbe giri\u015fimi k\u0131sa s\u00fcrede bertaraf edilmi\u015fti.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye'nin t\u00fcm illerinde \u00e7e\u015fitli anma t\u00f6renleri d\u00fczenleniyor. Bu g\u00fcne \u00f6zel 15 Temmuz \u015eehitler K\u00f6pr\u00fcs\u00fc de saat 14:00'ten itibaren trafi\u011fe kapat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Siyasiler, \u00fcnl\u00fcler ve darbeye kar\u015f\u0131 olan t\u00fcm vatansever halk, sosyal medyadan darbe kar\u015f\u0131t\u0131 payla\u015f\u0131mlarda bulunarak 15 Temmuz'u hat\u0131rlad\u0131.\r\n\r\n,<p>Bu isimlerden biri de 11. Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdullah G\u00fcl...<span style="color:#FFFFFF"> (H\u0131rs\u0131z edit\u00f6r! Eme\u011fin hakk\u0131n\u0131 ver!)<\/span><\/p>\r\n,G\u00fcl, 15 Temmuz ak\u015fam\u0131 \u015fehit olan Erol Ol\u00e7ok ve o\u011flu Abdullah Tayyip Ol\u00e7ok ile ilgili bir payla\u015f\u0131mda bulundu.\r\n,15 Temmuz hain darbe te\u015febb\u00fcs\u00fcn\u00fc canlar\u0131yla durduran de\u011ferli karde\u015fim Erol Ol\u00e7ok, sevgili o\u011flu Abdullah Tayyip ve t\u00fcm kahraman \u015fehitlerimizi rahmet ve minnetle an\u0131yorum. Mekanlar\u0131 cennet olsun.\r\n\r\n