Abdullah Gül'den dikkat çeken mesaj

G\u00fcl \u00dcniversitesi'nin mezuniyetinde konu\u015fan 11. Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdullah G\u00fcl, dikkat \u00e7eken ifadeler kulland\u0131.,G\u00fcl, ad\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131yan Abdullah G\u00fcl \u00dcniversitesi'nin 2017-2018 mezuniyet t\u00f6reninde konu\u015ftu. \r\n\r\n,Mezun olan \u00f6\u011frencilere bundan sonraki hayatlar\u0131nda ba\u015far\u0131lar diledi.\r\n\r\n,G\u00fcl'\u00fcn \u00f6\u011frencilere sesleni\u015fi \u00f6zetle \u015f\u00f6yle:\r\n\r\n,"-Daima uzun vadeli ba\u015far\u0131lara kilitlenin. K\u0131sa vadeli ba\u015far\u0131lar, \u00e7\u0131karlar ge\u00e7icidir.\r\n\r\n,-\u0130lkeli, prensipli, kararl\u0131 olursan\u0131z o zaman uzun vadeli ba\u015far\u0131lar\u0131n sahibi olursunuz.\r\n\r\n,-K\u0131sa vadeli \u00e7\u0131karc\u0131l\u0131k hi\u00e7bir zaman fayda getirmez. Daima ilkeli, prensipli ve d\u00fcr\u00fcst olun.\r\n,-Her \u015fartta d\u00fcr\u00fcst olun. Karakter her \u015feyin ba\u015f\u0131d\u0131r. Bunlar\u0131 hi\u00e7bir zaman unutmay\u0131n.",G\u00fcl, daha sonra \u015fahsi Twitter hesab\u0131 \u00fczerinden \u015fu payla\u015f\u0131m\u0131 yapt\u0131:,''K\u0131sa s\u00fcre i\u00e7inde T\u00fcrkiye'nin en iyi \u00fcniversitelerinin aras\u0131na kat\u0131lmay\u0131 ba\u015faran AG\u00dc ilk mezunlar\u0131n\u0131 verdi.\r\nBende b\u00f6l\u00fcm birincilerinin diplomalar\u0131n\u0131 vererek mutluluklar\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131m.''