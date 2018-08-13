Abdullah Gül'den Trump'a çok sert tepki

ABD ile T\u00fcrkiye aras\u0131nda kriz s\u00fcrerken...,11. Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdullah G\u00fcl, Trump'\u0131n T\u00fcrkiye'ye kar\u015f\u0131 sergiledi\u011fi tav\u0131r ve ABD ile ya\u015fanan gergin s\u00fcrece ili\u015fkin sosyal medya hesab\u0131ndan a\u00e7\u0131klamalarda bulunarak, "Trump, k\u00fcresel bir tehdit." dedi.\r\n,Sosyal medya hesab\u0131ndan a\u00e7\u0131klamalarda bulunan 11. Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdullah G\u00fcl;\r\n,.,"ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump'\u0131n, ba\u015fkanl\u0131\u011fa aday oldu\u011fu ilk g\u00fcnden bug\u00fcne hi\u00e7bir de\u011fer ve ilke tan\u0131mayan s\u00f6ylem ve politikalar\u0131yla k\u00fcresel bir tehlike oldu." dedi.\r\n,G\u00fcl, Twitter hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda, "T\u00fcrkiye ile ilgili utan\u00e7 verici twitler atan Amerika Ba\u015fkan\u0131 Trump ba\u015fkanl\u0131\u011fa aday oldu\u011fu ilk g\u00fcnden bug\u00fcne hi\u00e7bir de\u011fer ve ilke tan\u0131mayan s\u00f6ylem ve politikalar\u0131yla k\u00fcresel bir tehlike oldu. Bu tehdide kar\u015f\u0131 t\u00fcm \u00fclkeler bar\u0131\u015f ve ticaret i\u00e7in dayan\u0131\u015fma i\u00e7inde olmal\u0131d\u0131r." ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,Abdullah G\u00fcl sessizli\u011fini bozdu.,G\u00fcl'den \u00e7ok sert tepki geldi,Trump'a pe\u015f pe\u015fe tweet att\u0131.