Abdullah Gül ile ilgili flaş gelişme...

Abdullah G\u00fcl ile ilgili fla\u015f bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131...,Turhal Belediyesi ve Turhal Kaymakaml\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan ortakla\u015fa y\u00fcr\u00fct\u00fclen program\u0131n 2. g\u00fcn\u00fcne d\u00fcnya Kur'an-\u0131 Kerim okuma birincisi Mehmet Bilir, \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131 Dursun Ali Erzincanl\u0131 ve \u0130lahiyat\u00e7\u0131 yazar \u00d6mer D\u00f6ngelo\u011flu kat\u0131ld\u0131. \r\n\r\n,Abdullah G\u00fcl Park\u0131 meydan\u0131nda yap\u0131lan programa Turhal Kaymakam\u0131 Ahmet S\u00fcheyl \u00dc\u00e7er, Turhal Belediye Ba\u015fkan\u0131 Y\u0131lmaz Bekler, Zile Belediye Ba\u015fkan\u0131 L\u00fctfi Vidinel, AK Parti \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Abdullah Ay, Kad\u0131n Kollar\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Ayla Bedirhan \u00c7elik ve \u015fehit aileleri kat\u0131ld\u0131. ,Program d\u00fcnya Kur'an-\u0131 Kerim okuma birincisi Mehmet Bilir hocan\u0131n sala okumas\u0131yla ba\u015flad\u0131. ,Ard\u0131ndan Kur'an-\u0131 Kerim tilaveti ile devam etti.\r\n\r\n,Programda konu\u015fan Turhal Belediye Ba\u015fkan\u0131 Y\u0131lmaz, "De\u011ferli hem\u015fehrilerim 15 Temmuz hain darbe giri\u015fiminden sonra Abdullah G\u00fcl Park\u0131'n\u0131 26 g\u00fcn n\u00f6bet tutarak bir demokrasi park\u0131na d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrd\u00fcn\u00fcz. 15 Temmuz darbe giri\u015fiminin 2. senesinde ise yine bizleri yaln\u0131z b\u0131rakmay\u0131p bu meydan\u0131 demokrasi bayram\u0131n\u0131n kutland\u0131\u011f\u0131 \u015f\u00f6lenlerin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir meydana d\u00f6nd\u00fc. Buras\u0131 bir bayramsa bura da bir \u015f\u00f6len yap\u0131l\u0131yorsa bu sizin sayenizde oluyor. Bundan dolay\u0131 eski ad\u0131yla Abdullah G\u00fcl Park\u0131 olan park\u0131m\u0131z\u0131 '15 Temmuz \u015eehitler Park\u0131' olarak de\u011fi\u015ftiriyoruz" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Programda 15 Temmuz gecesi G\u00f6lba\u015f\u0131 \u00d6zel Harekat Daire Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda \u015fehit olan Ferhat Ko\u00e7 i\u00e7in haz\u0131rlanan sinevizyon g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc duygulu anlar ya\u015fatt\u0131. ,\u00dcnl\u00fc ilahi sanat\u00e7\u0131s\u0131 Dursun Ali Erzincanl\u0131, Otuz Kur\u015fun adl\u0131 \u015fiirini Ferhat Ko\u00e7 i\u00e7in okuduktan sonra Turhal Belediyesi taraf\u0131ndan takdim edilen hediyeyi \u015fehit Ferhat Ko\u00e7'un babas\u0131 Mustafa Ko\u00e7'a verdi.