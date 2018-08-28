Abdullah Gül, ne yazık ki bunu da yaptı

Star gazetesi yazar\u0131 Ahmet Keke\u00e7, Abdullah G\u00fcl\u2019e y\u00f6nelik ele\u015ftirilerini kaleme ald\u0131.,Gazeteci a\u011fabeyimiz Fehmi Koru\u2019nun, eski Cumhurba\u015fkanlar\u0131m\u0131zdan Abdullah G\u00fcl\u2019\u00fcn arkada\u015f\u0131, kankas\u0131, s\u0131rda\u015f\u0131 oldu\u011funu biliyoruz...\r\n\r\n,Sadece \u201carkada\u015fl\u0131k\u201d de\u011fil... Bir \u201cd\u00fc\u015f\u00fcnsel beraberlik\u201d de s\u00f6z konusu...\r\n\r\n,Bir\u00e7ok konuda (T\u00fcrkiye\u2019nin kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya oldu\u011fu temel meseleler konusunda), neredeyse ayn\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorlar.\r\n\r\n,\u0130nsanlar, ayn\u0131 \u015feyleri d\u00fc\u015f\u00fcnebilirler ve savunabilirler. Ya da, bir zamanlar mensup olduklar\u0131 san\u0131lan yap\u0131ya kar\u015f\u0131 ele\u015ftirel bir tav\u0131r alabilirler.\r\n\r\n,Bu tavr\u0131n\u0131 (art\u0131k) gizlemiyor.\r\n\r\n,Bug\u00fcne kadar mesafesini (ve gayr\u0131 memnun pozisyonunu) tav\u0131rlar\u0131na yans\u0131tarak a\u00e7\u0131klamay\u0131 tercih etti ve bir t\u00fcr \u201ci\u015faret diliyle\u201d konu\u015ftu: Toplant\u0131lara icabet etmemek, \u00e7a\u011fr\u0131l\u0131 oldu\u011fu yemeklere gitmemek, ayn\u0131 karede g\u00f6r\u00fcnmemek gibi...\r\n\r\n,Mesela, 17\/25 Aral\u0131k giri\u015fiminde (o s\u0131rada Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 devam ediyordu) hi\u00e7 topa girmedi.\r\n\r\n,Hep sustu.\r\n\r\n,Hat\u0131rlayal\u0131m: Kendisine, \u201c\u00c7ankaya\u2019n\u0131n telefonlar\u0131n\u0131 da dinlemi\u015fler... Ne diyorsunuz?\u201d diye soruldu\u011funda, devlet adam\u0131 sorumlulu\u011funa yak\u0131\u015fmayacak bir cevap vermi\u015fti. Dinlesinlermi\u015f... Bir \u015feyden korkusu yokmu\u015f, vs...\r\n\r\n,Demek ki, ba\u015fkalar\u0131n\u0131n \u201ckorkacak \u015feyleri\u201d var...\r\n\r\n,G\u00fcl\u2019\u00fcn partisine mesafesi, Fehmi Koru\u2019nun iddia etti\u011fi gibi, bir daha aday olamas\u0131n diye yasa \u00e7\u0131karmaya kalk\u0131\u015f\u0131lmas\u0131 ve partinin ba\u015f\u0131na ge\u00e7emesin diye kongre tarihiyle oynanmas\u0131yla ba\u015flamad\u0131. Mesafesini \u00e7ok \u00f6nceden koymu\u015ftu.\r\n\r\n,Bunu da \u201ctav\u0131rlar\u0131na\u201d yans\u0131tm\u0131\u015ft\u0131. \u201cGezi\u201d kalk\u0131\u015fmas\u0131 d\u00f6nemindeki \u201cayr\u0131ks\u0131\u201d ve \u201cyabanc\u0131\u201d duru\u015funu hat\u0131rlayal\u0131m...\r\n\r\n,Daha do\u011frusu, ismi CHP taraf\u0131ndan \u00e7at\u0131 aday\u0131 olarak g\u00fcndeme getirilinceye kadar, G\u00fcl\u2019\u00fcn \u201cCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 h\u00fck\u00fcmet sistemi\u201d konusunda ne d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc bilmiyorduk.\r\n\r\n,Diyorum ki, ke\u015fke G\u00fcl ele\u015ftirilerini yetkili kurullarda ya da kat\u0131lmay\u0131 z\u00fcl addetti\u011fi toplant\u0131larda dile getirseydi.\r\n\r\n,Belki (kendi ifadesiyle) partisinin yanl\u0131\u015f y\u00f6nelimine engel olurdu.\r\n\r\n,Bunlar\u0131 yapmad\u0131.\r\n\r\n,Sadece k\u00fcst\u00fc ve \u201cpozisyon\u201d ald\u0131.\r\n\r\n,Fehmi Koru, \u201cparti i\u00e7i muhalefet, ihanet de\u011fildir\u201d diyor ama biz ortada bir \u201cparti i\u00e7i muhalefet\u201d g\u00f6remiyoruz.\r\n\r\n,Kald\u0131 ki, \u201c\u0130\u00e7i\u015flerinizi d\u00fczenlemezseniz, darbe ve d\u0131\u015f m\u00fcdahale ka\u00e7\u0131n\u0131lmaz hale gelir\u201d s\u00f6z\u00fc, \u201cparti i\u00e7i muhalefet\u201d de\u011fildir. \r\n,De\u011ferli Abdullah G\u00fcl, ne yaz\u0131k ki bunu da yapt\u0131!,,Ahmet Keke\u00e7, \u201cG\u00fcl konusunda benim de diyeceklerim var\u201d ba\u015fl\u0131kl\u0131 yaz\u0131s\u0131nda, \u00e7ok \u00e7arp\u0131c\u0131 ifadelere yer verdi.\r\n\r\n,Hadi, \u201ctahmin ediyoruz\u201d diyelim...\r\n\r\n,Hadi buna da \u201cyakla\u015f\u0131m ortakl\u0131\u011f\u0131\u201d diyelim...\r\n\r\n,Bu \u201cyakla\u015f\u0131m ortakl\u0131\u011f\u0131\u201dn\u0131n ele\u015ftirilecek, k\u0131nanacak, \u201cihanet\u201d s\u00f6zc\u00fc\u011f\u00fcyle kar\u015f\u0131lanacak bir taraf\u0131 yok...\r\n\r\n,Eski Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z G\u00fcl, mensubu ve kurucusu oldu\u011fu AK Parti\u2019ye kar\u015f\u0131 mesafeli...\r\n\r\n,Ni\u00e7in mesafe koydu\u011funu ya da neleri eksik buldu\u011funu, neleri ele\u015ftirdi\u011fini bilmiyoruz.\r\n\r\n,Bu tavr\u0131n\u0131, partisinin ve \u201cdava arkada\u015flar\u0131n\u0131n\u201d zor zamanlar\u0131nda da s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc. Art\u0131k \u201cparti meselesi\u201d olmaktan \u00e7\u0131k\u0131p \u201cT\u00fcrkiye meselesine\u201d d\u00f6n\u00fc\u015fm\u00fc\u015f konularda da mesafesini ve \u201cso\u011fukkanl\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131\u201d korudu.\r\n\r\n,Sustu.\r\n\r\n,Konu\u015fma gere\u011fi duydu\u011funda da, \u201cdava arkada\u015flar\u0131n\u0131\u201d t\u00f6hmet alt\u0131nda b\u0131rakacak ve yolsuzluk iddialar\u0131n\u0131n bir par\u00e7as\u0131 k\u0131lacak a\u00e7\u0131klamalar yapt\u0131...\r\n\r\n,Dikkatinizi \u00e7ekerim: \u201c\u0130llegal dinleme yapmak su\u00e7tur\u201d demiyor da, \u201cBenim bir \u015feyden korkum yok\u201d diyor\r\n\r\n,\u015eunu demeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorum:\r\n\r\n,Bir anlamda, \u201cBen sizin gibi d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorum. Sizinle birlikte hareket edemem. Sizinle birlikte yol y\u00fcr\u00fcyemem\u201d demi\u015fti.\r\n\r\n,Fehmi Koru, \u201cKendisinin (yani G\u00fcl\u2019\u00fcn)ekonomide ve d\u0131\u015f politikada izlenen yolla ilgili itirazlar\u0131 oldu\u011fu, devlet y\u00f6netiminde de parlamenter sistemi tercih etti\u011fi biliniyor\u201d diyor ama bilmiyo