Abdullah Gül oyunu kullandı

\u00c7\u0131k\u0131\u015fta a\u00e7\u0131klama yapan Abdullah G\u00fcl, "Demokrasinin g\u00fczel anlar\u0131ndan birini ya\u015f\u0131yoruz. B\u00fct\u00fcn vatanda\u015flar olarak herkes oyunu kullan\u0131yor. \u00c7o\u011fulculuk i\u00e7erisinde milletin iradesi ortaya \u00e7\u0131kacak. Neticede milletin karar\u0131; herkesin ba\u015f\u0131n\u0131n \u00fcst\u00fcnde olacakt\u0131r. Milletimiz i\u00e7in hay\u0131rl\u0131 olacakt\u0131r" dedi.\r\n,\u0130smi Millet \u0130ttifak\u0131'n\u0131n ve son d\u00f6nemde Saadet Partisi'nin aday\u0131 olmas\u0131 y\u00f6n\u00fcnde \u00f6ne \u00e7\u0131kan 11. Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdullah G\u00fcl, oyunu \u0130stanbul'da kulland\u0131.\r\n,11'inci Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdullah G\u00fcl de Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ve Milletvekili se\u00e7imleri i\u00e7in oyunu kullanmak \u00fczere \u00fczere \u0130stanbul \u00c7ubuklu'daki \u015eehit \u0130smail Kefal \u0130lkokulu'na e\u015fi ile birlikte geldi.\r\n,Abdullah G\u00fcl, saat 12.00 s\u0131ralar\u0131nda oy kullanaca\u011f\u0131 \u00c7ubuklu Mahallesi'ndeki \u015eehit \u0130smail Kefal \u0130lkokulu'na e\u015fi Hayr\u00fcnnisa G\u00fcl ile birlikte geldi. Oy kullanaca\u011f\u0131 s\u0131n\u0131f\u0131n \u00f6n\u00fcnde vatanda\u015flar\u0131n ilgisiyle kar\u015f\u0131la\u015fan G\u00fcl, foto\u011fraf \u00e7ektirdi. Ard\u0131ndan sand\u0131k g\u00f6revlileriyle selamla\u015fan G\u00fcl \u00e7ifti oy pusulalar\u0131n\u0131 ald\u0131 ve kabinde oy verme i\u015flemlerini tamamlad\u0131.,.,Oyunu 1134 nolu sand\u0131kta kullanan Abdullah G\u00fcl, sand\u0131k g\u00f6revlileriyle sohbet etti. Ge\u00e7en sefer ki se\u00e7imlere oranla okuldaki kalabal\u0131\u011f\u0131n daha az oldu\u011fu \u015feklindeki g\u00f6zlemini payla\u015fan G\u00fcl'e sand\u0131k g\u00f6revlisi "Sabah daha yo\u011fundu" yan\u0131t\u0131n\u0131 verdi.\r\n