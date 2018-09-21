Abdullah Gül Üniversitesi Spor Kulübü ismi değişti

Kad\u0131nlar Basketbol S\u00fcper Ligi ekiplerinden Abdullah G\u00fcl \u00dcniversitesi Spor Kul\u00fcb\u00fc, isim de\u011fi\u015fikli\u011fine gitti.\r\n,Kul\u00fcp Ba\u015fkan\u0131 \u00d6mer Ya\u011fmur, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada;\r\n\r\n,Yeni sezonda tak\u0131mlar\u0131n\u0131n Kayseri'yi, Kayseri Basketbol Spor Kul\u00fcb\u00fc ad\u0131 alt\u0131nda temsil edece\u011fini belirten Ya\u011fmur, t\u00fcm zorluklar\u0131 a\u015farak kenti en iyi \u015fekilde temsil edecek bir kadro kuracaklar\u0131n\u0131 ifade etti.\r\n\r\n\r\n,Abdullah G\u00fcl'\u00fcn ismini sildiler.,Ya\u011fmur, gelecek hafta sonu Mersin'de d\u00fczenlenecek \u00d6zgecan Basketbol Turnuvas\u0131'na da kat\u0131lacaklar\u0131n\u0131 s\u00f6zlerine ekledi.\r\n\r\n,11. Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdullah G\u00fcl, AK Parti'nin kurucu \u00fcye listesinden \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. G\u00fcl ile AK Parti'nin ilk D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Ya\u015far Yak\u0131\u015f'\u0131n da aralar\u0131nda bulundu\u011fu d\u00f6rt isim de, AK Parti'nin kurucu \u00fcyeler listesinden \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. Kurucu \u00fcyeler listesine, hakk\u0131nda herhangi bir bilgi payla\u015f\u0131lmayan bir isim eklendi.\r\n\r\n,Daha \u00f6nce 64 ki\u015fiden olu\u015fan 'kurucu \u00fcyeler' listesinden d\u00f6rt isim silinirken \u00f6z ge\u00e7mi\u015fine dair herhangi bir payla\u015f\u0131mda bulunulmam\u0131\u015f olan Ceyhun Yasemin \u015eim\u015fek ad\u0131 eklendi. \u00dcye foto\u011fraf\u0131 yerine ise sadece partinin amblem resmi payla\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc. Partinin resmi internet sitesine g\u00f6re kurucu \u00fcye say\u0131 64'ten 61'e inmi\u015f vaziyette.\r\n\r\n,Ekonomik gerek\u00e7elerden dolay\u0131 yeni sezon \u00f6ncesi isim de\u011fi\u015fikli\u011fine gitme karar\u0131 ald\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n,AK Parti'nin resmi internet sitesindeki kurucular listesinde yer alan 11. Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdullah G\u00fcl ve partinin 2002'deki ilk D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Ya\u015far Yak\u0131\u015f listeden \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. Abdullah G\u00fcl ve Ya\u015far Yak\u0131\u015f'\u0131n yan\u0131 s\u0131ra Nur Do\u011fan Topalo\u011flu ve Yasemin Kumral da 'kurucu \u00fcyeler' listesinden ismi silinenler aras\u0131nda.\r\n\r\n,\u0130\u015fte o de\u011fi\u015fiklik:\r\n,.