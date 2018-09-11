Abdurrahim Albayrak'tan Emre Akbaba paylaşımı!

Uluslar B Ligi'nde \u0130sve\u00e7'i muhte\u015fem bir d\u00f6n\u00fc\u015fle 3-2 ma\u011flup eden A Milli Tak\u0131m'da gecenin y\u0131ld\u0131z\u0131 2 golle Emre Akbaba olurken Abdurrahim Albayrak'tan ma\u00e7 sonu payla\u015f\u0131m geldi.\r\n,Uluslar B Ligi'nde \u0130sve\u00e7'i son dakikada att\u0131\u011f\u0131 golle ma\u011flup eden A Milli Tak\u0131m'da gecenin y\u0131ld\u0131z\u0131 Emre Akbaba oldu.\r\n,Milli Tak\u0131m\u0131n 2 gol\u00fcne imza atarak deplasmandan 3 puanla d\u00f6n\u00fclmesine b\u00fcy\u00fck katk\u0131 sa\u011flayan Emre Akbaba'y\u0131 ma\u00e7 sonu Galatasaray 2. Ba\u015fkan\u0131 Abdurrahim Albayrak tebrik etti.,., Sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda Emre Akbaba ile olan foto\u011fraf\u0131n\u0131 kulanan Albayrak; "Aslans\u0131n Aslan\u0131m Benim Can\u0131mms\u0131n EMRE" notunu d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n