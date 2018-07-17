Abdurrahim Albayrak'tan transfer açıklaması

Galatasaray Kul\u00fcb\u00fc \u0130kinci Ba\u015fkan\u0131 Abdurrahim Albayrak, transfer konusunda \u00f6zel a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\n,Galatasaray Kul\u00fcb\u00fc \u0130kinci Ba\u015fkan\u0131 Abdurrahim Albayrak, transfer konusunda \u00f6zel a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\n\r\n,Frans\u0131z golc\u00fc Bafetimbi Gomis'e Suudi Arabistan'dan gelen teklifler oldu\u011fu y\u00f6n\u00fcnde \u00e7\u0131kan haberlerle ilgili konu\u015fan Albayrak, "Galatasaray Kul\u00fcb\u00fc'ne bug\u00fcne kadar hi\u00e7bir futbolcuyla ilgili bir teklif gelmemi\u015ftir." dedi.\r\n\r\n,Yeni sezon haz\u0131rl\u0131klar\u0131na t\u00fcm futbolcular ve ekibin tam konsantre \u015fekilde devam etti\u011fini ifade eden Albayrak, "Taraftarlar, bu t\u00fcr haberlere itibar etmemeli." ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,Gomis att\u0131\u011f\u0131 gollerle g\u00f6n\u00fcllere taht kurmu\u015ftu.,.,Galatasaray'dan transfer a\u00e7\u0131klamas\u0131 geldi.