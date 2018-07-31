Aboubakar transferinde bomba gelişme! Beşiktaş derken...

Aboubakar transferinde bomba geli\u015fme! ,Be\u015fikta\u015f derken...,Teknik Direkt\u00f6r \u015eenol G\u00fcne\u015f'in \u0131srarla kadroda g\u00f6rmek istedi\u011fi Aboubakar'\u0131n transferinde fla\u015f bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131. \u0130\u015fte detaylar...\r\n,\r\nSevilla'dan Aboubakar i\u00e7in Porto'ya yeni bir teklif daha gitti. Portekiz bas\u0131n\u0131nda A Bola'n\u0131n haberine g\u00f6re, Sevilla'n\u0131n sportif direkt\u00f6r\u00fc Joaquin Caparros Kamerunlu forveti Sevilla'l\u0131 yapmak i\u00e7in var g\u00fcc\u00fcyle sava\u015f\u0131yor.\r\n,\r\nPorto'nun 'Kiralamay\u0131n sat\u0131n al\u0131n' bask\u0131s\u0131 kar\u015f\u0131s\u0131nda pes eden Sevila, Aboubakar i\u00e7in bir teklif daha yaparken, haberde fiyat\u0131n ne kadar oldu\u011fu ise yaz\u0131lmad\u0131.\r\n,\r\n\u0130ki sezon \u00f6nce Be\u015fikta\u015f'ta forma giyen ve kazan\u0131lan \u015fampiyonlukta \u00e7ok b\u00fcy\u00fck katk\u0131 sa\u011flayan ABoubakar'\u0131n Porto'dakis erbest kalma bedeli tam 50 milyon euro!\r\n,\r\nAncak Portekiz kul\u00fcb\u00fc, bu fiyata m\u00fc\u015fteri bulam\u0131yor ve oyuncusu i\u00e7in \u015fu anda 20 milyon euro istiyor. ,FFP ile sorunlar\u0131 olan Be\u015fikta\u015f'\u0131n bu paray\u0131 vermesi imkans\u0131z g\u00f6z\u00fck\u00fcyor ancak Sevilla'n\u0131n hi\u00e7bir mali problemi yok.\r\n\r\n,Bu y\u00fczden istenilen rakam\u0131 rahatl\u0131kla kasalar\u0131ndan \u00e7\u0131karabilirler ancak onlar da transferi olabilecek en ucuz fiyata bitirmek istiyorlar.\r\n\r\n,Porto ise 20 milyon euronun alt\u0131nda bir fiyat\u0131 asla kabul etmiyor. ,Be\u015fikta\u015f'\u0131n da uzun s\u00fcredir istedi\u011fi Aboubakar i\u00e7in Porto bir\u00e7ok kez Siyah Beyazl\u0131 kul\u00fcbe "Kiral\u0131k olmaz" yan\u0131t\u0131n\u0131 vermi\u015fti.\r\n\r\n,Aboubakar ge\u00e7en sezon 26 golle Portekiz Ligi gol kral\u0131 olmu\u015ftu. Porto da ligi \u015fampiyon tamamlam\u0131\u015ft\u0131. (Fanatik),.