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Acemi Cadı'nın Cenk'i bakın kiminle evlendi?
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Acemi Cadı'nın Cenk'i bakın kiminle evlendi?
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Başrolünde Merve Boluğur'un oynadığı 'Acemi Cadı' dizisinde okul arkadaşı rolündeki 'Cenk' büyüdü ve dünya evine girdi.
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