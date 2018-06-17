Acı bilanço açıklandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci haber a\u00e7\u0131kland\u0131...,\u0130\u015fte o ac\u0131 bilan\u00e7o ve detaylar\u0131:,Ramazan Bayram\u0131 tatilinde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalar\u0131nda 58 ki\u015fi ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi, 392 ki\u015fi yaraland\u0131.\r\n\r\n,AA muhabirinin derledi\u011fi bilgilere g\u00f6re, bayram tatilinin ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 bayramdan bir g\u00fcn \u00f6nce yurt genelinde meydana gelen kazalarda 11 ki\u015fi ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi, 70 ki\u015fi yaraland\u0131.\r\n\r\n,\r\nTatilin ikinci g\u00fcn\u00fcnde ise kazalarda 17 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti, 118 ki\u015fi yaraland\u0131.\r\n\r\n,B\u00f6ylece bayram tatilinin ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 arife g\u00fcn\u00fcnden bayram\u0131n \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc g\u00fcn\u00fc saat 17.00'ye kadar meydana gelen kazalarda 58 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti, 392 ki\u015fi yaraland\u0131.\r\n\r\n,.,Uyar\u0131lara ra\u011fmen korkun\u00e7 g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerin \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ilemedi...,Al\u0131nan tedbirlere ve yap\u0131lan uyar\u0131lara ra\u011fmen Ramazan Bayram\u0131 tatilinde meydana gelen trafik kazalar\u0131nda 58 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi, 392 ki\u015finin de yaraland\u0131\u011f\u0131 bildirildi.,Al\u0131nan tedbirlere ve yap\u0131lan uyar\u0131lara ra\u011fmen bu bayram tatilinde de \u00fcz\u00fcc\u00fc trafik kazalar\u0131 ya\u015fand\u0131.\r\n\r\n,Bayram\u0131n ilk g\u00fcn\u00fcndeki trafik kazalar\u0131 ise 15 ki\u015finin \u00f6l\u00fcm\u00fc, 98 ki\u015finin yaralanmas\u0131yla sonu\u00e7land\u0131.\r\n,Ramazan Bayram\u0131 tatilinin \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc g\u00fcn\u00fcnde \u00e7e\u015fitli illerde saat 17.00'ye kadar meydana gelen trafik kazalar\u0131 ise 15 ki\u015finin ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirmesi, 106 ki\u015finin yaralanmas\u0131yla sonu\u00e7land\u0131.\r\n\r\n,Eski\u015fehir ve \u015e\u0131rnak'ta d\u00fcn sabah ayn\u0131 aileden \u00fc\u00e7er ki\u015finin, K\u00fctahya'da ayn\u0131 g\u00fcn yine ayn\u0131 aileden 4 ki\u015finin, Kastamonu'da da gece yar\u0131s\u0131 6 ki\u015finin ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi\u011fi trafik kazalar\u0131, a\u011f\u0131r bilan\u00e7onun sadece 4 ac\u0131 \u00f6rne\u011fini olu\u015fturdu.