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Gurbetçi ailenin tatili acı bitti! Morgdan böyle çıktı...
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Bu acıya yürek dayanmaz! Faciadan dram çıktı…
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Son dakika! Dere taştı, Karadeniz Sahil Yolu yine ulaşıma kapatıldı
Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis
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Ramazan
Acı haber! Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu
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Acı haber az önce geldi.
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