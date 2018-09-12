Acı haberi ailesi duyurdu... Dünyaca ünlü şarkıcı hayatını kaybetti!

Ac\u0131 haberi ailesi duyurdu... \u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 hayat\u0131n\u0131 kaybetti!,Rai m\u00fczi\u011finin \u00fcnl\u00fc ismi Cezayir as\u0131ll\u0131 \u015fark\u0131c\u0131 Rachid Taha, Fransa'n\u0131n ba\u015fkenti Paris'te ge\u00e7irdi\u011fi kalp krizi sonucu hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n,Le Parisien gazetesi, \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131n\u0131n \u00f6l\u00fcm haberini ailesinin duyurdu\u011funu yazd\u0131.\r\n\r\n,Haberde, 59 ya\u015f\u0131ndaki sanat\u00e7\u0131n\u0131n, d\u00fcn ak\u015fam, Paris'teki evinde uyurken ge\u00e7irdi\u011fi kalp krizi sonucu hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi bildirildi. \r\n\r\n,Taha, 1990'l\u0131 y\u0131llarda "Ya Rayah", "Abdel Kader" ve "Ida" gibi \u015fark\u0131lar\u0131yla geni\u015f kitleler taraf\u0131ndan tan\u0131nm\u0131\u015ft\u0131., 10 ya\u015f\u0131ndayken, Cezayir\u2019in bat\u0131s\u0131nda yer alan liman \u015fehri Oran\u2019dan Fransa\u2019n\u0131n Alsace\r\nB\u00f6lgesi'ne g\u00f6\u00e7 etmi\u015f bir ailenin \u00e7ocu\u011fu olan Taha, Oran \u015fehrine \u00f6zg\u00fc m\u00fczik t\u00fcr\u00fc Rai tarz\u0131 par\u00e7alar\u0131yla b\u00fcy\u00fck be\u011feni toplam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Rai m\u00fczi\u011fi, \u00f6zellikle Cezayir'in Frans\u0131z s\u00f6m\u00fcrgecili\u011fine ba\u015f kald\u0131rmas\u0131 ve s\u00f6m\u00fcr\u00fcye kar\u015f\u0131 m\u00fccadele hareketlerinde \u00f6nemli yer etmi\u015fti. ,Rai, 1980'li y\u0131llardan itibaren uluslararas\u0131 \u00e7apta tan\u0131nm\u0131\u015f ve Taha'n\u0131n \u015fark\u0131lar\u0131 ile t\u00fcm d\u00fcnyaya yay\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Taha'n\u0131n yeni bir alb\u00fcm \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 ve 2019 ba\u015f\u0131nda yeni alb\u00fcm\u00fcyle sevenleriyle bulu\u015fmay\u0131 planlad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,.