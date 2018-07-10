Açık açık tehdit etti! 'Sizi yaşatmayız'

A\u00e7\u0131k a\u00e7\u0131k tehdit etti! Sizi ya\u015fatmay\u0131z,\u0130srail, Golan Tepeleri'ndeki tampon b\u00f6lgede tek bir Suriye askerine bile g\u00f6z yummayaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,\u0130srail, Suriye'ye y\u00f6nelik agresif a\u00e7\u0131klamalar\u0131na devam ediyor. , \u0130srail Ba\u015fbakan\u0131 Benyamin Netanyahu'nun yar\u0131n Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin'le g\u00f6r\u00fc\u015fmesi \u00f6ncesi Savunma Bakan\u0131 Avigdor Liberman \u0130srail i\u015fgali alt\u0131ndaki Golan Tepeleri'ne \u00e7\u0131karma yapt\u0131.,Liberman, \u0130srail'in s\u0131n\u0131r\u0131ndaki tek bir Suriye askerine bir g\u00f6z yummayaca\u011f\u0131n\u0131 ve sald\u0131r\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fini belirtti.,Komutanlarla birlikte b\u00f6lgeyi turlayan Liberman, ,"\u0130ran'\u0131n Suriye'deki askeri varl\u0131\u011f\u0131n\u0131n kal\u0131c\u0131 ve derin hale gelmesine izin vermeyeceklerini, yoksa bunun \u0130ran'a \u0130srail topraklar\u0131na sald\u0131rma kabiliyeti sa\u011flayaca\u011f\u0131n\u0131" savundu.,.