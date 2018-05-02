Açıklama az önce geldi! 'Adayımız Erdoğan'

A\u00e7\u0131klama az \u00f6nce geldi! 'Aday\u0131m\u0131z Erdo\u011fan',.,MHP TBMM Grubu, cumhurba\u015fkan\u0131 se\u00e7imi i\u00e7in aday belirlemek \u00fczere topland\u0131.\r\n, MHP Grubu\u2019nun aday\u0131 Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan oldu.,Bizim MHP Meclis grubumuz \u00f6\u011fleden sonra bir araya gelecek. Grup karar\u0131 alacaklar. Aday\u0131m\u0131z Recep Tayyip Erdo\u011fan'd\u0131r. ,Ayr\u0131ca Cumhurun \u0130ttifak\u0131 konusunda \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 g\u00f6zden ge\u00e7irece\u011fiz. \u0130ttifak bug\u00fcn i\u00e7in 2 partiden olu\u015fmaktad\u0131r.