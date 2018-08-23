Acil golcü planı! Gomis'in yerine 5 milyon euroya...

Arsenal ile 1 sene daha s\u00f6zle\u015fmesi bulunan y\u0131ld\u0131z futbolcunun i\u00e7in bonservis pazarl\u0131\u011f\u0131 s\u00fcr\u00fcyor. \u0130ngilizler 10 milyon euro isterken Galatasaray 5 milyon euro teklif etti.\r\n\r\n,Welbeck\u2019te s\u0131k\u0131nt\u0131 ya\u015fanmas\u0131 halinde Aslan\u2019\u0131n belirledi\u011fi di\u011fer iki aday da netle\u015fti.\r\n\r\n,Frans\u0131z golc\u00fcs\u00fc Gomis\u2019i Al Hilal\u2019e satan Galatasaray 3 alternatif belirledi.\r\n,Listenin ilk s\u0131ras\u0131nda Teknik Direkt\u00f6r Fatih Terim\u2019in \u0131srarla istedi\u011fi \u0130ngiliz golc\u00fc var... 27 ya\u015f\u0131ndaki forveti ile \u00f6n g\u00f6r\u00fc\u015fmelerde olumlu mesafe kat edildi. \u0130\u015fte detaylar...\r\n\r\n,Everton\u2019\u0131n 28 ya\u015f\u0131ndaki Senegalli golc\u00fcs\u00fc Oumar Niasse ile \u00c7in tak\u0131m\u0131 TJ Quanjian\u2019da mutsuz oldu\u011fu i\u00e7in s\u00f6zle\u015fmesini fesh eden Anthony Modeste...\r\n\r\n,Gomis\u2019in yerine tempolu oyuna yatk\u0131n bir forvet isteyen Teknik Direkt\u00f6r Fatih Terim\u2019in Welbeck\u2019te ya\u015fanabilecek bir olumsuzluk durumunda bu iki isimden birini tercih edece\u011fi bildirildi.\r\n\r\n,\u015eampiyonlar Ligi fakt\u00f6r\u00fcn\u00fcn ismi ge\u00e7en forvetlerin ikna olmas\u0131nda belirleyici unsur oldu\u011fu belirtildi.\r\n\r\n