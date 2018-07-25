Acun'a büyük şok! Ünlü yarışmacısı feci kaza geçirdi

Acun Il\u0131ca'n\u0131n yar\u0131\u015fmalar\u0131nda \u00dcnlenen \u00fcnl\u00fc yar\u0131\u015fmac\u0131n\u0131n kaza ge\u00e7irdi\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n,K\u00f6t\u00fc haberi kaleme ald\u0131\u011f\u0131 bir yaz\u0131 ile duyuran magazin d\u00fcnyas\u0131n\u0131n ''felaket tellal\u0131'' ses sanat\u00e7\u0131s\u0131 ve yazar Onur Akay, Kutsi\u2019nin y\u0131llar \u00f6nce okudu\u011fu bir \u015fark\u0131y\u0131 yeniden yorumlayan \u00fcnl\u00fc ismin, klip \u00e7ekimlerine giderken kendi motosikleti ile Antalya\u2019da ticari bir taksiye \u00e7arpt\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\n,\u015eark\u0131c\u0131n\u0131n hemen hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Akay, \u201c\u015eark\u0131s\u0131na klip \u00e7ekmek i\u00e7in motosikleti ile yola \u00e7\u0131kan Afak Algan, seyir halindeyken birden sinyal vermeden \u00f6n\u00fcne ge\u00e7en ticari taksiye \u00e7arpt\u0131. Antalya\u2019da olan feci kaza sonras\u0131 hemen hastaneye kald\u0131r\u0131lan Afak\u2019\u0131n tedavisi s\u00fcr\u00fcyor. ,Ses sanat\u00e7\u0131s\u0131 ve yazar Onur Akay, \u2018O Ses T\u00fcrkiye\u2019 yar\u0131\u015fmas\u0131 ile tan\u0131nan Afak Algan\u2019\u0131n motosiklet kazas\u0131 ge\u00e7irdi\u011fini duyurdu.\r\n\r\n,Kollar\u0131 ve bacaklar\u0131ndan yaralanan de\u011ferli arkada\u015f\u0131ma acil \u015fifalar diliyorum.\u201d dedi.\r\n\r\n,"Bar\u0131\u015f Man\u00e7o ile Adam Olacak \u00c7ocuk" program\u0131ndaki k\u00fc\u00e7\u00fck yeteneklerden biri olan Afak Algan, y\u0131llar sonra "O Ses T\u00fcrkiye" ve "Yetenek Sizsiniz T\u00fcrkiye" isimli yar\u0131\u015fmalarla \u00fcnlendi.,.