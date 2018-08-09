Acun'a şok! O Ses Türkiye kadrosundan ayrıldı

Bugun ise oda ayr\u0131ld\u0131. Yerine ise bomba isim geliyor.,2. Sayfa'n\u0131n haberine g\u00f6re G\u00f6khan \u00d6zo\u011fuz'un ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Y\u0131ld\u0131z Tilbe'de yar\u0131\u015fman\u0131n j\u00fcri \u00fcyeli\u011fine veda etti. \r\n\r\n,G\u00f6khan \u00d6zo\u011fuz'un O Ses T\u00fcrkiye'den ayr\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Y\u0131ld\u0131z Tilbe de yar\u0131\u015fmaya veda etti.,Ekranlar\u0131n sevilen yar\u0131\u015fmas\u0131 O Ses T\u00fcrkiye'nin fenomen j\u00fcri \u00fcyesi G\u00f6khan \u00d6zo\u011fuz, program\u0131n yeni sezonunda j\u00fcri koltu\u011funa oturmayaca\u011f\u0131n\u0131 sosyal medya hesab\u0131ndan duyurdu., \u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131n\u0131n yerine ise yar\u0131\u015fmada 3 sezon j\u00fcri \u00fcyeli\u011fi yapan Ebru G\u00fcnde\u015f geri d\u00f6n\u00fcyor.\r\n,Tilbe'nin yerine ise 3 sene yar\u0131\u015fmada j\u00fcri \u00fcyeli\u011fi yapan Ebru G\u00fcnde\u015f'in gelece\u011fi iddia edildi.,Tilbe'nin yerine e\u015fi Reza Zarrab'la zor g\u00fcnler ge\u00e7irdi\u011fi i\u00e7in Acun'dan izin isteyerek yar\u0131\u015fmaya ara veren Ebru G\u00fcnde\u015f'in gelece\u011fi iddia edildi.\r\n\r\n,Acun'a \u015fok \u00fcst\u00fcne \u015fok!,D\u00fcn G\u00f6khan sevilen yar\u0131\u015fmaya veda etti.,., \u00d6zo\u011fuz, sevenlerine k\u00f6t\u00fc haber veren \u015fu s\u00f6zlerle vermi\u015fti: "Beni \u00e7ok heyecanland\u0131ran bir proje ile e\u015f zamanl\u0131 olarak ba\u015flayacak yeni alb\u00fcm\u00fcn kay\u0131tlar\u0131 ve en \u00f6nemlisi sizlerle konserlerde daha \u00e7ok bulu\u015fabilmek i\u00e7in bu sene, 5 y\u0131l boyunca keyifle yapt\u0131\u011f\u0131m 'O Ses T\u00fcrkiye'de yer almayaca\u011f\u0131m. Ba\u015fta Acun ve Esat olmak \u00fczere t\u00fcm Acun Medya ekibine, j\u00fcrideki arkada\u015flar\u0131ma ve bana 5 y\u0131l boyunca m\u00fczikal olarak b\u00fcy\u00fck deneyim ya\u015fatan yar\u0131\u015fmac\u0131 dostlar\u0131ma te\u015fekk\u00fcr ediyorum."\r\n\r\n