Acun açıkladı! Survivor'da gözyaşları sel oldu

Eleme adaylar\u0131n\u0131n ilk s\u00f6zleri:\r\n\r\nTurabi\r\n\u0130n\u015fallah en k\u0131sa zamanda d\u00fczelirim. Gitmezsem de kendimi korumak i\u00e7in sava\u015far\u0131m. Kendihni koruyamazsan aday \u00e7\u0131kars\u0131n. Metin Ku\u015f'u bekliyorum. Oynar raporu ver bana. ,Survivor 101. b\u00f6l\u00fcmde dokunulmazl\u0131k oyunu oynand\u0131. Bireysele d\u00f6nen m\u00fccadelede kad\u0131nlarda Nagihan, erkeklerde Adem birinci oldu. Ada konseyinde ad\u0131 en \u00e7ok yaz\u0131lan Turabi birinci, Nagihan'\u0131n ismini verdi\u011fi Sema ikinci, Adem'in ismini verdi\u011fi Murat ise \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc eleme aday\u0131 olarak belirlendi.,G\u00f6zya\u015flar\u0131 adeta sel oldu.,Murat\r\nS\u00f6yleyecek pek bir \u015fey yok. Yar\u0131\u015fma kurallar\u0131 gere\u011fi ben de tak\u0131m\u0131m\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcrd\u00fcm. Her ne kadar bireysel olsak da duygular\u0131m\u0131z ayn\u0131 h\u0131zla bireysel olamad\u0131k. Bir karar verilmesi laz\u0131md\u0131 ve beni s\u00f6ylediler. Kalp ve mant\u0131k olay\u0131 hayatta her zaman do\u011fru i\u015flemiyor. Dar\u0131lm\u0131yorum, g\u00fcvenmiyorum.,Turabi bu s\u00f6zler sonras\u0131, "Abi ben oynar\u0131m" derken g\u00f6zya\u015flar\u0131na hakim olamayan Damla ise, "A\u011fr\u0131m ve ac\u0131m oldu\u011fu i\u00e7in \u00e7ok mutsuzum. Son haftalarda bunu ya\u015famak \u00e7ok \u00fcz\u00fcc\u00fc. Zaman azald\u0131k\u00e7a insanlar\u0131n akl\u0131nda kalanlar son performanslar. Tak\u0131m\u0131n yan\u0131nda olamad\u0131\u011f\u0131m i\u00e7in kendimi yetersiz hissediyorum. En k\u0131sa s\u00fcrede geri d\u00f6nmek istiyorum. Bakt\u0131m iyile\u015fmiyor bu ayakla \u00e7\u0131kmak oynamak istiyorum" s\u00f6zlerini dile getirdi.,Survivor\u2019\u0131n 16 Haziran Cumartesi g\u00fcn\u00fc yay\u0131nlanan b\u00f6l\u00fcm\u00fc tekrar vizyona giren Ayla filminin uzat\u0131lm\u0131\u015f versiyonunu izleme \u00f6d\u00fcll\u00fc ileti\u015fim \u00f6d\u00fcl\u00fc yar\u0131\u015fmas\u0131 ile ba\u015flad\u0131. Nefes nefese ge\u00e7en m\u00fccadeleyi kad\u0131nlarda Nagihan erkekler de ise Hilmi Cem kazand\u0131. B\u00f6ylece g\u00f6n\u00fcll\u00fcler tak\u0131m\u0131 aileleriyle g\u00f6r\u00fc\u015fme hakk\u0131 kazand\u0131.,G\u00fcn\u00fcn ikinci m\u00fccadelesinde iki tak\u0131m kol saati \u00f6d\u00fcll\u00fc sembol m\u00fccadelesinde kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. Sembol oyununun sahibi kad\u0131nlarda Nagihan erkeler de ise An\u0131l oldu.,Survivor\u2019\u0131n 15 Haziran cuma g\u00fcnk\u00fc b\u00f6l\u00fcm\u00fc Arda T\u00fcrkmen ile bayram sofras\u0131 \u00f6d\u00fcl\u00fc ile ba\u015flad\u0131. Kad\u0131nlarda Nagihan erkeklerde ise Adem \u00f6d\u00fcl\u00fc kazanan isimler oldu. Adem yan\u0131na Sema\u2019y\u0131 Nagihan ise Hakan\u2019\u0131 ald\u0131.,Sema\r\nBu tak\u0131m\u0131 iki ki\u015fi b\u0131rakmaktan \u00e7ok korkuyorum. Biz bug\u00fcn Adem ile \u00e7ok yaln\u0131z kald\u0131k. Bu at\u0131\u015flarla K\u0131br\u0131s'\u0131 g\u00f6rmeme ihtimalim y\u00fcksek. Tak\u0131m olarak kendimizi korumuk i\u00e7in en do\u011fru kararlar\u0131 vermeye \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131z. Ben kalbimle i\u015f yapar\u0131m ve kaybederim. Bug\u00fcn ilk defa kalbimle bir \u015fey yapmayaca\u011f\u0131m. ,Survivor'da finale say\u0131l\u0131 haftalar kald\u0131...,Bu hafta ise s\u00fcrpriz bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131.,Son b\u00f6l\u00fcmde ayr\u0131ca sakatl\u0131klar\u0131 bulunan Turabi ve Damla i\u00e7in Acun Il\u0131cal\u0131, "\u0130kinizin sakatl\u0131klar\u0131 a\u011f\u0131r. Doktorumuzla konu\u015faca\u011f\u0131z. Onun ne dedi\u011fi \u00e7ok \u00f6nemli olacak" ifadelerini kulland\u0131. ,A\u00e7\u0131klamay\u0131 Acun Il\u0131cal\u0131 yapt\u0131.,Survivor 2018'in 18. haftas\u0131 \u00f6d\u00fcl ve New York oyunuyla ba\u015flad\u0131.\r\n\r\nFinal i\u00e7in geri say\u0131m ba\u015flayan Survivor'\u0131n 98. b\u00f6l\u00fcm\u00fcndeki m\u00fccadelelerde sakatl\u0131klar\u0131 bulunan Damla ve Turabi yar\u0131\u015famad\u0131.\r\n\r\nKuzu tand\u0131r \u00f6d\u00fcll\u00fc oyun erkeklerde Hilmi Cem'in kad\u0131nlarda Nagihan'\u0131n oldu.,Yar\u0131\u015fmac\u0131lar yanlar\u0131na se\u00e7tikleri bir arkada\u015f\u0131yla birlikte yemek \u00f6d\u00fcl\u00fcn\u00fc de\u011ferlendirdi.\r\n\r\nHilmi Cem tak\u0131m arkada\u015f\u0131 Murat'\u0131 se\u00e7erken Nagihan da kar\u015f\u0131 taraftan Sema'n\u0131n ismini verdi.\r\n\r\nAncak Nagihan'\u0131n teklifini oyun s\u0131ras\u0131nda tart\u0131\u015fma ya\u015fad\u0131klar\u0131 Sema geri \u00e7evirdi.,Nagihan daha sonra An\u0131l'\u0131 yan\u0131na alarak kazand\u0131klar\u0131 \u00f6d\u00fclle yemek keyfi yapt\u0131.\r\n\r\nNew York seyahati \u00f6d\u00fcll\u00fc oyun ise kad\u0131nlarda Nagihan erkeklerde Hakan'\u0131n oldu.\r\n\r\nNagihan yan\u0131na Murat'\u0131 alarak Hakan da Hilmi Cem'i se\u00e7erek \u00f6d\u00fcle gitti.\r\n\r\n\u00d6te yandan pasaportu kay\u0131p olan Sema ile vizesi olmayan An\u0131l, New York \u00f6d\u00fcll\u00fc yar\u0131\u015fmay\u0131 kazansalar bile gidemeyecek ve Dominik'te bir otelde konaklama \u00f6d\u00fcl\u00fcn\u00fc alacaklard\u0131.\r\n\r\nSurvivor 2018'e daha \u00f6nce Marcus, Gizem, Emre, \u0130pek, Ramazan, Nihat Do\u011fan, Funda, Nevin, Cumali, Sahra, El