Acun Ilıcalı açıkladı! Yarışmacılar şaştı kaldı ( Survivor Kıbrıs'a kaç kişi gidecek?)

Acun Il\u0131cal\u0131 bu ak\u015famki konseyde yar\u0131\u015fmac\u0131lar\u0131na b\u00fcy\u00fck \u015fok ya\u015fatt\u0131. K\u0131br\u0131s finaline ka\u00e7 ki\u015finin gidece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,Survivor yar\u0131 finale ka\u00e7 ki\u015fi gidecek? Acun bu ak\u015famki konseyde 6 ki\u015finin K\u0131br\u0131s'a gidece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.Bu ak\u015fam ki konsey Dominik'teki son konsey olacak. Bug\u00fcn ve yar\u0131n yar\u0131 final oyunu oynanacak. \u0130lk g\u00fcnki oyunu kazanan ilk koltu\u011fu ikinci g\u00fcn ki oyunu kazanan ikinci koltu\u011fun sahibi olacak. Geriye kalan 4 ki\u015fi aras\u0131nda K\u0131br\u0131s'ta SMS oylamas\u0131 yap\u0131lacak. \r\n\r\n,Yar\u0131n ve di\u011fer g\u00fcn yar\u0131 final oyunlar\u0131 oynanacak ve sonunda yar\u0131 finale 2 ki\u015fi \u00e7\u0131kacak. Geri kalan 4 ki\u015fi K\u0131br\u0131s'ta oylanacak oradan da 2 ki\u015fi yar\u0131 finale \u00e7\u0131kacak. Yar\u0131 finaldeki 4 ki\u015fi tekrar oylanacak ve finale 2 isim \u00e7\u0131kacak.\r\n\r\n,K\u0131br\u0131s'a erken final niteli\u011fi ta\u015f\u0131yan ve yar\u0131\u015fmac\u0131lar\u0131n gelece\u011fini belirleyen sembol finali yine nefes kesti. Turabi'nin yar\u0131\u015famad\u0131\u011f\u0131 m\u00fccadelede \u00dcnl\u00fcler'den bir tek Adem yar\u0131\u015fabildi. ,Yar\u0131\u015fta ba\u015far\u0131l\u0131 bir performans sergileyen Adem, erkeklerde finale y\u00fckselen isim olurken kad\u0131nlarda ise bir \u00fcst tura \u00e7\u0131kan isim Nagihan olmu\u015ftu. .,Bug\u00fcn Adem'le Nagihan K\u0131br\u0131s'a erken bileti almak i\u00e7in parkura \u00e7\u0131kt\u0131. ,Adem yap-bozda Nagihan'dan daha ba\u015far\u0131l\u0131 oldu ve K\u0131br\u0131s'a giden isim oldu. ,Adem K\u0131br\u0131s biletini ald\u0131ktan sonra finaldeki rakibi Nagihan'\u0131 tebrik etti