Acun Ilıcalı bombayı patlattı!

O Ses T\u00fcrkiye yar\u0131\u015fmas\u0131ndan iki \u00fcnl\u00fc ismin ayr\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Beyaz\u0131t \u00d6zt\u00fcrk ile anla\u015fm\u0131\u015ft\u0131, Acun fla\u015f bir detay daha meydana \u00e7\u0131kt\u0131...\r\n,\r\nY\u0131llarca devam etti\u011fi \u201cBeyaz Show\u201du noktalayan Beyaz\u0131t \u00d6zt\u00fcrk\u2019\u00fcn yeni adresi \u201cO Ses T\u00fcrkiye\u201d olmu\u015ftu. ,\r\nAthena G\u00f6khan 5 y\u0131ld\u0131r yer ald\u0131\u011f\u0131 'O Ses T\u00fcrkiye' program\u0131nda yer almayaca\u011f\u0131n\u0131 b\u00f6yle duyurdu...\r\n,.,\u00d6zt\u00fcrk\u2019\u00fcn yeni anla\u015fmas\u0131 ile ilgili bir detay daha ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,\r\nProgram\u0131n hayranlar\u0131 bu ayr\u0131l\u0131k haberine \u00fcz\u00fclm\u00fc\u015flerdi ki bir k\u00f6t\u00fc haber de Y\u0131ld\u0131z Tilbe'den geldi...\r\n,\r\nY\u0131ld\u0131z Tilbe'de art\u0131k yar\u0131\u015fmada yer almayaca\u011f\u0131n\u0131 duyurmu\u015ftu...\r\n\r\n,T\u00fcm bunlar\u0131n \u00fcst\u00fcne \u015fa\u015f\u0131rt\u0131c\u0131 bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131 ve Acun, Beyaz\u0131t \u00d6zt\u00fcrk ile anla\u015ft\u0131...\u00dcnl\u00fc \u015fovmenin, Acun Il\u0131cal\u0131 ile b\u00f6l\u00fcm ba\u015f\u0131na 100 bin liraya anla\u015ft\u0131\u011f\u0131 iddia ediliyor...\r\n\r\n,Acun Il\u0131cal\u0131, s\u00fcrpriz transferle ilgili \u015funlar\u0131 s\u00f6ylemi\u015fti:\r\n\r\n,\u201cBeyaz hem moderat\u00f6r hem de j\u00fcri olabilecek bir isim. Hangi pozisyon olaca\u011f\u0131na ise \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki hafta g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcp birlikte karar verece\u011fiz.\r\n\r\n,Benim i\u00e7in \u00f6nemli olan O Ses T\u00fcrkiye ailesinde olmas\u0131. \u00c7\u00fcnk\u00fc T\u00fcrkiye\u2019nin en \u00f6nemli isimlerinden biri Beyaz\u0131t \u00d6zt\u00fcrk.\r\n\r\n,Bu y\u0131l O Ses T\u00fcrkiye\u2019ye bamba\u015fka bir hava getirece\u011fine inan\u0131yorum. Onun st\u00fcdyoda olacak olmas\u0131 beni bile heyecanland\u0131r\u0131yor.\u201d (Mynet)