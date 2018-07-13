Acun Ilıcalı bombayı patlattı! İşte dev anlaşma

Medyan\u0131n dahi adam\u0131 Acun Il\u0131cal\u0131 bombay\u0131 patlatt\u0131. Art\u0131k...\r\n,Acun Il\u0131cal\u0131, Meksika`da yay\u0131n yapan Azteca 1 kanal\u0131n\u0131n t\u00fcm i\u00e7eriklerini Acun Medya`n\u0131n yapaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu\r\n,Acun Il\u0131cal\u0131 ge\u00e7en y\u0131l \u00c7e\u015fme`de a\u011f\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 Ricardo Salinas ile i\u015f birli\u011fi yapt\u0131klar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,Acun Il\u0131cal\u0131 sosyal medyadan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadeleri kulland\u0131:\r\n,`Meksika`da yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z g\u00f6r\u00fc\u015fmeler sonucunda, \u00fclkenin en b\u00fcy\u00fck medya grubu Salinas`la anla\u015fma yapman\u0131n gururu i\u00e7indeyiz.\r\n,3 y\u0131l boyunca Azteca 1 kanal\u0131n\u0131n t\u00fcm i\u00e7eri\u011fini Acun Medya \u00fcretecek. Bize g\u00fcvenen ve kanal\u0131n\u0131 emanet eden say\u0131n Ricardo Salinas\u2019a ve t\u00fcm Azteca medya grubuna te\u015fekk\u00fcr ediyorum. Azteca 1 kanal\u0131yla yeni ba\u015far\u0131lar elde etmek i\u00e7in var g\u00fcc\u00fcm\u00fczle \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131z."\r\n