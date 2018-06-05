Acun Ilıcalı'dan Ali Koç açıklaması

Ali Ko\u00e7, Sar\u0131-Lacivertliler'in yeni ba\u015fkan\u0131 oldu.\r\n,Uzun s\u00fcredir g\u00fcndemde olan isim Ali Ko\u00e7'un ba\u015fkan olmas\u0131 ile birlikte Acun Il\u0131cal\u0131'dan dikkat \u00e7eken bir payla\u015f\u0131m geldi.\r\n,T\u00fcm spor dallar\u0131n\u0131 da e\u015fi ile birlikte yak\u0131ndan takip eder... ,Fenerbah\u00e7e Ola\u011fan Se\u00e7imli Genel Kurulu'nda 20 y\u0131ld\u0131r g\u00f6revde olan Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131 geride b\u0131rakan Ko\u00e7'un \u00e7ocukluk hayali de ger\u00e7ek oldu...\r\n,Televizyoncu Acun Il\u0131cal\u0131, Fenerbah\u00e7e'nin yeni ba\u015fkan\u0131 Ali Ko\u00e7'a ba\u015far\u0131lar diledi.\r\n,Televizyoncu Acun Il\u0131cal\u0131 bilindi\u011fi \u00fczere s\u0131k\u0131 bir Fenerbah\u00e7e taraftar\u0131...\r\n\r\n,Televizyoncu Acun Il\u0131cal\u0131, Fenerbah\u00e7e'nin yeni ba\u015fkan\u0131 Ali Ko\u00e7 ile ilgili dikkat \u00e7ekici bir payla\u015f\u0131mda bulundu.\r\n,Acun Il\u0131cal\u0131'n\u0131n Ali Ko\u00e7 a\u00e7\u0131klamas\u0131 ise bak\u0131n ne oldu...\r\n,Il\u0131cal\u0131, Instagram hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada....\r\n,"G\u00f6n\u00fclden ba\u015far\u0131lar dilerim. Hayallerini ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011finden ve Fenerbah\u00e7e\u2019yi g\u00f6nl\u00fcm\u00fczdeki hedeflere ta\u015f\u0131yaca\u011f\u0131ndan \u015f\u00fcphem yok." ifadelerini kulland\u0131.\r\n