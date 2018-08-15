Acun Ilıcalı'dan bomba paylaşım!

TV8'de yay\u0131nlanacak yeni Kore uyarlamas\u0131 dizinin ba\u015frollerinde Bu\u011fra G\u00fclsoy, Leyla Lydia Tu\u011futlu ve \u00e7ocuk y\u0131ld\u0131z Beren G\u00f6ky\u0131ld\u0131z yer alacak.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n,Acun Il\u0131cal\u0131'dan bomba payla\u015f\u0131m!,TV8'in patronu Acun Il\u0131cal\u0131, sosyal medya hesab\u0131ndan \u00f6nemli bir payla\u015f\u0131mda bulundu.,Payla\u015f\u0131m\u0131nda \u00f6nemli bir haberi duyurdu.,Haberi Acun Il\u0131cal\u0131 \u0130nstastory'sinde foto\u011fraf payla\u015farak duyurdu.\r\n