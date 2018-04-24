Acun Ilıcalı'dan flaş açıklama

'Survivor 2018' yar\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n 22 Nisan Pazar ak\u015fam\u0131 ekrana gelen ada konseyinde konu\u015fan Acun Il\u0131cal\u0131, Berna Canbeldek'in son durumu hakk\u0131nda bilgi verdi.,Ba\u015far\u0131l\u0131 televizyoncu, "Berna ile ilgili bir haber vermem laz\u0131m; Santa Domingo'da ameliyat oldu ve ameliyat\u0131 iyi ge\u00e7ti. ,Doktorumuz Metin Ku\u015f bizzat ilgilendi. Ondan gelen rap\u011for do\u011frultusunda k\u0131sa zamanda vedala\u015fmak i\u00e7in buraya gelecek. ,Onu getirece\u011fiz, vedala\u015f\u0131p gidecek. 'Ge\u00e7mi\u015f olsun' diyoruz. \u00c7ok \u00fcz\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz bir sakatl\u0131k ya\u015fad\u0131" ifadelerini kulland\u0131.,\u00dcnl\u00fcler tak\u0131m\u0131 ad\u0131na m\u00fccadele eden Berna, oyun s\u0131ras\u0131nda havuza atlad\u0131ktan sonra dizinden sakatlanm\u0131\u015f, ilk m\u00fcdahalesinin ard\u0131ndan ac\u0131lar i\u00e7inde hastaneye kald\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Acun Il\u0131cal\u0131 fla\u015f bir a\u00e7\u0131klamada bulundu.