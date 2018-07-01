Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor açıklaması

Survivor'un yap\u0131mc\u0131s\u0131 ve sunucusu Acun Il\u0131cal\u0131 fla\u015f a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\n,Survivor'un b\u00fcy\u00fck finali nihayet yap\u0131ld\u0131.\r\n,B\u00fcy\u00fck finalde \u015fampiyon Adem K\u0131l\u0131\u00e7\u00e7\u0131 oldu.\r\n,\u00c7eyrek finalde Acun Il\u0131cal\u0131, seyircileri heyecanland\u0131racak ve \u015fa\u015f\u0131rtacak a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\n,Survivor 2018 \u00e7eyrek finalinde Acun Il\u0131cal\u0131, gelecek sene Survivor'\u0131n \u00e7ok daha zorlu olaca\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi.\r\n,Her sene katlanarak zorla\u015fan Survivor'un 2019 format\u0131 herkes taraf\u0131ndan merakla bekleniyor.\r\n,Survivor 2019'a kimlerin kat\u0131laca\u011f\u0131 \u015fimdiden merak konusu oldu.\r\n,Acun Il\u0131cal\u0131, b\u00fcy\u00fck final sonras\u0131nda Dominik'te cinayete kurban giden \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 Alper Bayc\u0131n'\u0131 da unutmad\u0131.\r\n,Survivor ekibi, \u015fampiyon a\u00e7\u0131kland\u0131ktan sonra Alper Bayc\u0131n i\u00e7in klip haz\u0131rlad\u0131. \r\n,Alper Bayc\u0131n'\u0131n klibini izleyenler duygu dolu anlar ya\u015fad\u0131.\r\n