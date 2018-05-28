Acun Ilıcalı'dan Hilmicem'e bomba açıklama: O yarışmacı sana aşık oldu

Acun Il\u0131cal\u0131'n\u0131n bu s\u00f6zleri kar\u015f\u0131s\u0131nda ise Hilmi Cem kahkahalara bo\u011fuldu. Utand\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fclen ba\u015far\u0131l\u0131 yar\u0131\u015fmac\u0131 sadece 'Kim acaba pek hat\u0131rlam\u0131yorum' demekle yetindi. ,Survivor'da ya\u015fanmam\u0131\u015f bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131. \r\n,Survivor'da daha \u00f6nce b\u00f6ylesi g\u00f6r\u00fclmedi,Sunucu Acun Il\u0131cal\u0131 Hilmicem'e bir yar\u0131\u015fmac\u0131n\u0131n ondan \u00e7ok ho\u015fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131...\r\n,'Yunan tak\u0131m\u0131ndan senden ho\u015flanan birisi var' s\u00f6z\u00fcyle ba\u015flayan Il\u0131cal\u0131'n\u0131n a\u00e7\u0131klamalar\u0131 herkesi kahkahaya bo\u011fdu. ,Acun Il\u0131cal\u0131, Survivor'daki a\u015fk olay\u0131n\u0131 anlatarak, "T\u00fcrkiye Yunanistan Survivor oyununda, Yunan bir yar\u0131\u015fmac\u0131 senden \u00e7ok etkilenmi\u015f. Kendisi bana 'Acaba ne zaman T\u00fcrkiye'yle tekrar oyun oynayaca\u011f\u0131z' diye sordu. Sonradan olay\u0131 \u00e7\u00f6zd\u00fcm. Sen dikkat etmi\u015f olamazs\u0131n belki sen de g\u00f6rm\u00fc\u015fs\u00fcnd\u00fcr. ,Yak\u0131nda yeniden Yunanistan ile oyun oynayaca\u011f\u0131z. Bu konuyu biz sonra konu\u015faca\u011f\u0131z seninle. O oyunda sen de g\u00f6rm\u00fc\u015f olursun. \u0130stersen sen bir k\u0131yafet giy, o da giysin birbiriniz tan\u0131m\u0131\u015f olursunuz. E\u011fer tak\u0131mlar aras\u0131 oyun olursa kar\u0131\u015ft\u0131rma. \u0130smi Rodanthi. Tabi o oyuna kadar elenmi\u015f olmazsa' \u015feklinde konu\u015ftu.,\u0130\u015eTE O YARI\u015eMACI\r\n\r\n