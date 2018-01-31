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Ramazan
Acun Ilıcalı'dan kızına 900 bin TL'lik cip
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, 28. yaşına girdi. Acun, kızına doğum günü partisi verip 900 bin TL'lik cip hediye etti.
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