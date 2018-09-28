Acun Ilıcalı'dan O Ses Türkiye 2018 için ilk paylaşım geldi

Il\u0131cal\u0131'n\u0131n payla\u015f\u0131m\u0131na yorum yapan bir takip\u00e7isi, "J\u00fcri \u00fcyeleri tam oturmu\u015f" yorumunu yapt\u0131. Ba\u015fka bir takip\u00e7isi ise, "Seda Sayan ne alaka kad\u0131n\u0131n frikik vermekten ba\u015fka bir i\u015fi yok kalite yerlerde." yorumunu yapt\u0131.\r\n\r\n,Murat Boz\r\n\r\n,Hadise\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n,Beyaz\u0131t \u00d6zt\u00fcrk\r\n\r\n,Seda Sayan\r\n,Murat Boz, Seda Sayan, Hadise ve Beyaz\u0131t \u00d6zt\u00fcrk ile birlikte objektif kar\u015f\u0131na ge\u00e7en \u00fcnl\u00fc isim Acun Il\u0131cal\u0131'n\u0131n payla\u015f\u0131m\u0131 takip\u00e7ileri taraf\u0131ndan tam not ald\u0131. ,\u00dcnl\u00fc isim Acun Il\u0131cal\u0131, TV 8 kanal\u0131nda yay\u0131nlanan O Ses T\u00fcrkiye yar\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n j\u00fcri \u00fcyeleriyle birlikte foto\u011fraf\u0131n\u0131 sosyal medya hesab\u0131ndan takip\u00e7ileriyle payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Il\u0131cal\u0131 payla\u015f\u0131m\u0131na, "O Ses T\u00fcrkiye 2018 hay\u0131rl\u0131 olsun." notunu ekledi. ,Acun Il\u0131cal\u0131'dan O Ses T\u00fcrkiye 2018 i\u00e7in ilk payla\u015f\u0131m geldi