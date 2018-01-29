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Ramazan
Acun Ilıcalı'dan Survivor hamlesi! 700 bin TL'lik teklif...
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Acun Ilıcalı`nın Yunanistan`ın olimpiyat şampiyonu sporcusuna, Survivor`a katılması için 150 bin euroluk teklif yaptığı bildirildi.
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