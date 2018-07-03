Acun Ilıcalı'dan Survivor kararı!

Survivor kameraman\u0131 Alper Bayc\u0131n'\u0131 \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesi sonras\u0131 TV 8'in patronu Acun Il\u0131cal\u0131, Dominik\u2019e alternatif arad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Survivor kameraman\u0131 Alper Bayc\u0131n, Dominik'te u\u011frad\u0131\u011f\u0131 sald\u0131r\u0131 sonras\u0131 hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti. ,Bayc\u0131n'\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fc ba\u015fta Acun Il\u0131cal\u0131 olmak \u00fczere Acun Medya \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131 derinden etkiledi. ,Milliyet Gazetesi yazar\u0131 Ali Ey\u00fcbo\u011flu, bu olay\u0131n ard\u0131ndan Acun Il\u0131cal\u0131'n\u0131n Survivor \u00e7ekimleri i\u00e7in Dominik'e alternatif bir yer ara\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 yazd\u0131.\r\n\r\n,'Survivor'\u0131n reji ekibinden 24 ya\u015f\u0131ndaki Alper Bayc\u0131n\u2019\u0131n gasp\u00e7\u0131lar taraf\u0131ndan b\u0131\u00e7aklanarak \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesi, ba\u015fta Acun Il\u0131cal\u0131 olmak \u00fczere Acun Medya \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131 derinden etkiledi ve ekip Dominik\u2019e alternatif aray\u0131\u015f\u0131na ba\u015flad\u0131.\r\n \r\n,Acun Medya, 10 y\u0131ld\u0131r Dominik Cumhuriyeti\u2019nin Les Terrenas b\u00f6lgesinde \u00e7ekim yap\u0131yordu ve de\u011fil g\u00fcvenlik, hi\u00e7bir sorun ya\u015fam\u0131yordu. \u00dcstelik Dominikliler, her y\u0131l kendilerine i\u015f istihdam\u0131 sa\u011flayan, prod\u00fcksiyon i\u00e7in milyon dolarlar harcayan \u2018Survivor\u2019 ekibini el \u00fcst\u00fcnde tutuyordu.\r\n \r\n,Acun Medya, eskiden Dominik\u2019te sadece \u2018Survivor T\u00fcrkiye\u2019nin \u00e7ekimlerini yap\u0131yordu. Program\u0131n reyting ba\u015far\u0131s\u0131, Acun Medya\u2019y\u0131 d\u00fcnyaya a\u00e7t\u0131.\r\n \r\n,Ekip, art\u0131k Dominik\u2019te sadece T\u00fcrkiye ve Yunanistan i\u00e7in \u2018Survivor\u2019\u0131 de\u011fil, be\u015f \u00fclkeye format\u0131 kendilerine ait \u2018Exathlon\u2019u da \u00e7ekiyor. ,\u00c7al\u0131\u015fan say\u0131s\u0131 bin 750\u2019yi bulan Acun Medya, do\u011fal olarak kendilerine daha g\u00fcvenli yer aray\u0131\u015f\u0131 i\u00e7ine girdi. ,Yine hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n pek de\u011fi\u015fmedi\u011fi Ekvator ku\u015fa\u011f\u0131na yak\u0131n, u\u00e7akla ula\u015f\u0131m\u0131n kolay olaca\u011f\u0131 bir \u00fclke veya ada olacak buras\u0131...