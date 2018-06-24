Acun Ilıcalı kimi desteklediğini açıkladı

Acun Il\u0131cal\u0131 kimi destekledi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131,Sosyal medya salland\u0131,Futbolla aras\u0131n\u0131n iyi oldu\u011fu bilinen eski spor muhabiri Acun Il\u0131cal\u0131 sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mla D\u00fcnya Kupas\u0131nda Meksika'y\u0131 destekledi\u011fini ilan etti.\r\n\r\n,Sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mla Meksika'y\u0131 destekleyen Acun Il\u0131cal\u0131'n\u0131n payla\u015f\u0131m\u0131 takip\u00e7ileri taraf\u0131ndan b\u00fcy\u00fck be\u011feni ald\u0131. ,Acun Il\u0131cal\u0131 yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 foto\u011fraf\u0131n alt\u0131na "Meksikal\u0131 dostlar\u0131m\u0131z i\u00e7in D\u00fcnya Kupas\u0131'nda Meksika'y\u0131 destekliyoruz. Viva M\u00e9xico" mesaj\u0131n\u0131 yazd\u0131.,.