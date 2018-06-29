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Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni belli oldu | Acun'un gözüne ne oldu?

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni belli oldu | Acun'un gözüne ne oldu?
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Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni belli oldu, Acun'un gözüne ne oldu? sorularının detayları haberimizde. Sanat dünyasının felaket tellalı olarak anılan Onur Akay, Acun Ilıcalı'nın gözlerinin şişliğinin nedenini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde ekip arkadaşlarından birini sokak cinayetine kurban veren Acun Ilıcalı'nın çıktığı son yayında gözlerindeki şişlikler izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. İzleyiciler sıkça "Acun'un gözlerine ne oldu?" sorularını sormaya başladı. İşte detaylar...

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