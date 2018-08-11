Acun Ilıcalı'nın son transfer bombası belli oldu!

Posta'dan Mesut Yar'\u0131n k\u00f6\u015fesine ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 haberin ayr\u0131nt\u0131lar\u0131 \u015f\u00f6yle:,"Hadi bir ilki daha payla\u015fal\u0131m. Hani bundan 1 ay kadar \u00f6nce "'G\u00fcld\u00fcr G\u00fcld\u00fcr Show' son buldu" diye yazm\u0131\u015ft\u0131m. Hemen akabinde de sevgili Ali Sunal'\u0131n sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamaya binaen Ocak 2019'a kadar ara verildi\u011fini duyurdum.",G\u00fcld\u00fcr G\u00fcld\u00fcr Show'un ekranlara geri d\u00f6nemeyece\u011fi haberlerine Ali Sunal'dan a\u00e7\u0131klama gelmi\u015fti. Sunal, "\u00c7\u0131kan haberlere itibar etmeyin dinlenmi\u015f ve yenilenmi\u015f olarak geri d\u00f6nece\u011fiz" demi\u015fti. ,"\u015eimdi san\u0131r\u0131m hi\u00e7 kimsenin "o i\u015f \u00f6yle de\u011fil" diyemeyece\u011fi haberi patlat\u0131yorum. "'G\u00fcld\u00fcr G\u00fcld\u00fcr Show' TV8'e transfer oldu".\u00dcstelik Ocak ay\u0131nda filan de\u011fil Ekim ay\u0131nda yay\u0131nda olacak.,\u00dcstelik kadrosunu da yapt\u0131\u011f\u0131 transferlerle bir hayli g\u00fc\u00e7lendirecek. Daha bir\u00e7ok \u00fcstelik var ama onu da sevgili meslekta\u015flar\u0131m not d\u00fc\u015fs\u00fcnler...Nal\u0131nc\u0131 keseri gibi hep kendimize yontmayal\u0131m de\u011fil mi ama?",Acun Il\u0131cal\u0131, yeni sezonda TV8'de b\u00fcy\u00fck yenilikler yapacakm\u0131\u015f gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor... \u0130lk transfer ger\u00e7ekle\u015fti.,\u0130\u015fte o iddia...,Acun Il\u0131cal\u0131'n\u0131n son transfer bombas\u0131 belli oldu!