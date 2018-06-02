Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması

Adalet Bakan\u0131 G\u00fcl, merakla beklenen af konusuna ili\u015fkin a\u00e7\u0131klama yapt\u0131. ,Adalet Bakan\u0131 Abd\u00fclhamit G\u00fcl, MHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Devlet Bah\u00e7eli\u2019nin af \u00f6nerisine "af g\u00fcndemimizde de\u011fildir" cevab\u0131n\u0131 verdi.\r\n,Abd\u00fclhamit G\u00fcl, memleketi Gaziantep\u2019te Anadolu Yay\u0131nc\u0131lar Derne\u011fi taraf\u0131ndan haz\u0131rlanan Yerel Medya Soruyor program\u0131nda MHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Devlet Bah\u00e7eli\u2019nin af \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131n\u0131 cevaplad\u0131.\r\n,Bakan G\u00fcl, "\u015euan i\u00e7in bir af g\u00fcndemde de\u011fildir. H\u00fckumetimizin g\u00fcndeminde \u015fuan i\u00e7in yoktur." ifadelerini kulland\u0131.