Adana'da 28 ton taklit şampuan ele geçirildi

Adana Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan Markalar Kanununa Muhalefet Su\u00e7u i\u015fleyenlere y\u00f6nelik operasyon ger\u00e7ekle\u015ftirildi. ,Operasyonda bir\u00e7ok \u00fcnl\u00fc markay\u0131 taklit eden 28 ton \u015fampuan, 1 ton deterjan ele ge\u00e7irilirken 11 milyon haks\u0131z kazanc\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ildi.,Adana\u2019da G\u00fcvenlik \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekiplerince Seyhan il\u00e7esinde bulunan iki ayr\u0131 ayr\u0131 adreste yap\u0131lan operasyonda, 28 ton 188 kilogram bir\u00e7ok \u00fcnl\u00fc markaya ait \u015fampuan, 1 ton 780 kilogram deterjan, 69 bin 275 adet \u015fi\u015fe, kapak, etiket, po\u015fet sahte \u00fcr\u00fcn ele ge\u00e7irildi. ,Yap\u0131lan operasyon kapsam\u0131nda 1 \u015f\u00fcpheli yakalan\u0131p hakk\u0131nda adli i\u015flem yap\u0131l\u0131rken olaydan elde edilen \u00fcr\u00fcnlerin yakla\u015f\u0131k piyasa de\u011ferinin 11 milyon 600 bin 400 lira oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. ,Yap\u0131lan ba\u015far\u0131l\u0131 operasyon sonucu haks\u0131z kazanc\u0131n da \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ildi\u011fi bildirildi.\r\n\r\n