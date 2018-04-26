Adana'da darp edilmiş halde genç bulundu

Adana'da bir apartman bah\u00e7esinde darp edilmi\u015f bulunan ki\u015fi hastanede tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131., Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, merkez \u00c7ukurova il\u00e7esi Yurt Mahallesi'nde bir apartman\u0131n bah\u00e7esinde yar\u0131 \u00e7\u0131plak erke\u011fin yard\u0131m istedi\u011fini g\u00f6ren vatanda\u015flar durumu polise bildirdi. ,\u0130hbar \u00fczerine gelen ekiplerin yapt\u0131\u011f\u0131 ara\u015ft\u0131rmada, bu ki\u015finin Ali Erhan Erdo\u011fan (36) oldu\u011fu tespit edildi. ,Darp sonucu yaraland\u0131\u011f\u0131, yar\u0131 bayg\u0131n halde ac\u0131 \u00e7ekti\u011fi g\u00f6r\u00fclen Erdo\u011fan i\u00e7in 112 Acil Servis ekipleri \u00e7a\u011fr\u0131ld\u0131. ,Yaral\u0131n\u0131n "Ayaklar\u0131m tutmuyor. \u00dc\u015f\u00fcyorum a\u011fabey \u00fczerimi \u00f6rt\u00fcn." demesi \u00fczerine \u00e7evredeki vatanda\u015flar Erdo\u011fan'\u0131n \u00fczerini ti\u015f\u00f6rtle \u00f6rtt\u00fc.,Olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri taraf\u0131ndan, darp sonucu v\u00fccudunun baz\u0131 yerlerinde kanama ve y\u00fcz\u00fcnde \u015fi\u015flikler oldu\u011fu tespit edilen Erdo\u011fan, Seyhan Devlet Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131.,.