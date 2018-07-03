Adana'da düzenlenen operasyonda 3'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı

Adana'da d\u00fczenlenen operasyonda 3'\u00fc kad\u0131n 8 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131,Adana'da su\u00e7 \u00f6rg\u00fct\u00fcne y\u00f6nelik d\u00fczenlenen operasyon kapsam\u0131nda 3'\u00fc kad\u0131n 8 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. ,Vatanda\u015flar \u00fczerinde bask\u0131 kurdu\u011fu ileri s\u00fcr\u00fclen \u00e7ete \u00fcyeleri y\u00fczlerini gizlemeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.,Adana Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131k ve Organize Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, su\u00e7 \u00f6rg\u00fct\u00fc kurup haks\u0131z kazan\u00e7 sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 ve vatanda\u015flar \u00fczerinde bask\u0131 kurdu\u011fu ileri s\u00fcr\u00fclen \u00e7eteye \u015fafak vakti operasyon d\u00fczenledi. ,Polis e\u015f zamanl\u0131 olarak 20 adrese 250 polisle yapt\u0131\u011f\u0131 bask\u0131nda 3'\u00fc kad\u0131n 8 ki\u015fiyi g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131. \r\n\r\n,\u015e\u00fcpheliler sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fcnden ge\u00e7irilmek \u00fczere adli t\u0131p birimine getirildi. ,Zanl\u0131lar daha sonra sorgulanmak \u00fczere emniyete g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. ,Su\u00e7 \u00f6rg\u00fct\u00fcne y\u00f6nelik operasyonun devam etti\u011fi bildirildi. ,.