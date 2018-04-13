Adana'da FETÖ operasyonu: Bahçıvan da yakalandı

G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan zanl\u0131lar\u0131n \u00f6rg\u00fct\u00fcn yeniden yap\u0131lanma, taraftar bulma ve devlet kademelerine s\u0131zma yapmak i\u00e7in g\u00f6revlendirildikleri ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Adana Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131k ve Organize Su\u00e7larla M\u00fccadelesi \u015eubesi ekipleri, FET\u00d6\/PDY'ye y\u00f6nelik istihbari \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 neticesinde, Seyhan il\u00e7esi P\u0131nar Mahallesi'ndeki bir eve 11 Nisan ak\u015fam\u0131 operasyon d\u00fczenledi. Operasyonda, \u00f6rg\u00fct \u00fcyelerinin "gaybubet evi" olarak adland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 h\u00fccre evinde Kamuren E., H.S., M.Y., M.\u00d6., \u00c7.C. ve E.G. yakaland\u0131. Zanl\u0131lar evde yere yat\u0131r\u0131l\u0131p kelep\u00e7e tak\u0131larak etkisiz hale getirildi., Polis zanl\u0131lar ile ilgili yapt\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmada 15 Temmuz darbe giri\u015fiminden sonra \u00e7ok b\u00fcy\u00fck darbe alan \u00f6rg\u00fct\u00fcn yeniden yap\u0131lanma, kendine taraftar bulma ve devlet kademelerine s\u0131zma yapmak i\u00e7in g\u00f6revlendirildi\u011fini belirledi. \u015eah\u0131slar\u0131n hepsinin 'asker imam\u0131' oldu\u011fu, fakir ve zeki \u00e7ocuklar\u0131 bu kez \u00e7ok gizli bir \u015fekilde FET\u00d6 taraftar\u0131 yap\u0131p daha sonra da s\u0131navlara haz\u0131rlayarak askeri okullara girdirmeyi ama\u00e7lad\u0131klar\u0131 tespit edildi.\r\n\r\n,Yap\u0131lan operasyonda g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan Kamuran E.'ye ise bizzat ter\u00f6rist ba\u015f\u0131 Fetullah G\u00fclen taraf\u0131ndan '\u00e7ocuklar\u0131 s\u0131navlara iyi haz\u0131rlayan', 'iyi se\u00e7en' anlam\u0131nda \u00f6rg\u00fct taraf\u0131ndan kullan\u0131lan "bah\u00e7\u0131van" lakab\u0131 verildi\u011fi \u00f6\u011frenildi. Polis 6 ki\u015fiyi emniyette sorguya ald\u0131. Zanl\u0131lar\u0131n ifadeleriyle \u00f6rg\u00fct\u00fcn biraz daha \u00e7\u00f6z\u00fclmesi bekleniyor.,Ayr\u0131ca evde yap\u0131lan aramada \u00e7ok say\u0131da dijital malzeme ve 84 bin lira para ele ge\u00e7irildi. \u00d6rg\u00fct taraf\u0131ndan yeni yap\u0131lanmaya gidildi\u011fi, bu nedenle y\u00fckl\u00fc miktarda para verildi\u011fi tahmin ediliyor. Zanl\u0131lar\u0131n sorgusu devam ediyor.\r\n\r\n,FET\u00d6 operasyonunda kritik isimler ele ge\u00e7irildi.