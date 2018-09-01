Adana'da gece yarısı sır olay

Adana'da gece yar\u0131s\u0131 s\u0131r olay ya\u015fand\u0131.,Adana\u2019da kulland\u0131\u011f\u0131 otomobilin direksiyonu ba\u015f\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybeden 48 ya\u015f\u0131ndaki adam\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fc \u015f\u00fcpheli bulundu.\r\n,Olay, saat 01.00 s\u0131ralar\u0131nda Seyhan \u0130l\u00e7esi G\u00f6k\u00e7eler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye g\u00f6re, mahalle sakinleri ara\u00e7 ba\u015f\u0131nda hareketsiz \u015fekilde yatan birini g\u00f6rd\u00fc. Bunun \u00fczerine durumu sa\u011fl\u0131k ve polis ekiplerine bildirdi. ,Sa\u011fl\u0131k ekipleri kontrolleri s\u0131ras\u0131nda \u015fahs\u0131n \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirledi. Polis ekipleri yapt\u0131\u011f\u0131 incelemede \u00f6len ki\u015finin Hasan \u0130lin (48) oldu\u011funu belirledi.,Sonra ki incelemelerde \u0130lin'in \u00f6l\u00fcm\u00fc \u015f\u00fcpheli olarak belirlendi. ,\u0130lin'in cesedi otopsisi yap\u0131lmak \u00fczere Adana Adli T\u0131p Kurumu morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131. Yap\u0131lacak otopsisinin ard\u0131ndan \u0130lin'in kesin \u00f6l\u00fcm nedeni belirlenecek.,