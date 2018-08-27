Adana'da kahreden anlar...

Kahreden anlar...,.,Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, merkez Y\u00fcre\u011fir il\u00e7esi Atakent Mahallesi'ndeki DS\u0130'ye ait sulama kanal\u0131 k\u0131y\u0131s\u0131nda ailesiyle gezintiye \u00e7\u0131kan Afganistan uyruklu Rami Kebiri (10), bir s\u00fcre sonra y\u00fczmek i\u00e7in suya girdi.\r\n\r\n,Ak\u0131nt\u0131ya kap\u0131larak g\u00f6zden kaybolan \u00e7ocuk i\u00e7in polis ekipleri b\u00f6lgede arama \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ba\u015flatt\u0131.\r\n\r\n,Bayg\u0131nl\u0131k ge\u00e7iren \u00e7ifte olay yerinde bulunan sa\u011fl\u0131k ekipleri m\u00fcdahale etti.\r\n\r\n,Evlad\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u00f6ylece bakakald\u0131.,Kay\u0131p \u00e7ocu\u011fu arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor.\r\n\r\n,Arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcrerken sulama kanal\u0131n\u0131n korkuluklar\u0131na tutunarak uzun s\u00fcre a\u011flayan anne Uveyde ve abla Vahide Kebiri bir s\u00fcre sonra bayg\u0131nl\u0131k ge\u00e7irdi.\r\n\r\n,Feryatlar\u0131 y\u00fcrekleri da\u011flad\u0131.,Olay Adana'da ya\u015fand\u0131...