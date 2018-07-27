Adana'da kaybolan 15 yaşındaki Eda Nur bulundu

Adana'da \u201cHakk\u0131n\u0131z\u0131 helal edin\u201d notu yazd\u0131ktan sonra kay\u0131plara kar\u0131\u015fan 15 ya\u015f\u0131ndaki Eda Nur Esent\u00fcrk bulundu. Eda Nur'un 'Ailemden \u015fiddet g\u00f6r\u00fcyorum' \u015feklinde ifade vermesi \u00fczerine k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z\u0131n Sevgi Evleri'ne yerle\u015ftirildi\u011fi \u00f6\u011frenildi.,K\u0131zlar\u0131n\u0131 her yerde arayan aile bir sonu\u00e7 alamay\u0131nca polise kay\u0131p ba\u015fvurusunda bulundu. Yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar sonucunda bulunan Eda Nur Esent\u00fcrk, \u00c7ocuk \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekiplerine teslim edildi. ,Burada ifadesi al\u0131nan k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z\u0131n ailesinden \u015fiddet g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ve bu y\u00fczden evden ka\u00e7t\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi\u011fi \u00f6\u011frenildi.,Eda Nur Esent\u00fcrk, \u00c7ocuk \u015eube ekipleri taraf\u0131ndan evine g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. Anne Ay\u015fe ve baba Osman Esent\u00fcrk, kar\u015f\u0131lar\u0131nda k\u0131zlar\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcnce g\u00f6zya\u015flar\u0131na hakim olamad\u0131lar., Anne ve baba k\u0131zlar\u0131na s\u0131ms\u0131k\u0131 sar\u0131ld\u0131. Ancak Eda Nur\u2019un \u201cAilemden \u015fiddet g\u00f6r\u00fcyorum\u201d \u015feklinde verdi\u011fi ifade nedeniyle k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z Sevgi Evleri\u2019ne yerle\u015ftirildi.,Eda Nur\u2019un bir s\u00fcre Sevgi Evleri\u2019nde koruma alt\u0131nda tutulaca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,Sar\u0131\u00e7am il\u00e7esi Orhangazi Mahallesi\u2019nde oturan Eda Nur Esent\u00fcrk 20 Temmuz\u2019da ailesine \u201cHakk\u0131n\u0131z\u0131 helal edin\u201d notu b\u0131rakt\u0131ktan sonra kay\u0131plara kar\u0131\u015ft\u0131.